Svezia, paura per Olsson: non respira da solo

Il suo club ha comunicato che il ragazzo è stato ricoverato in seguito ad una malattia “apparentemente acuta, legata al cervello”

Grande paura in Svezia per Kristoffer Olsson, centrocampista ventottenne del Midtjylland cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal. Secondo quanto riporta la federazione svedese, il giocatore è collassato in casa a causa di un malore improvviso ed è ora ricoverato in terapia intensiva con un respiratore attaccato. Il suo club ha comunicato che il ragazzo è stato ricoverato in seguito ad una malattia “apparentemente acuta, legata al cervello”. Club e famiglia chiedono rispetto per la situazione delicata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sweden Men’s National Team. (@swemnt)

Il comunicato su Olsson

A renderlo noto due comunicati. Il primo della federazione svedese: “Stamattina abbiamo ricevuto la terribile notizia che Kristoffer Olsson ha avuto un malore improvviso ed è ora in ospedale collegato a un respiratore. Tutta la famiglia del calcio svedese ti pensa e spera che tu possa riprenderti presto. I nostri pensieri vanno anche ai cari di Kristoffer in questo momento difficile”. Il secondo del Midtjylland: “Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e collegato a un respiratore”.

Il calciatore del Napoli, al momento infortunato Cajuste, fa parte della stessa Nazionale di Olsson ed ha giocato titolare di qualificazione all’Europeo tra la Svezia e l’Estonia

ilnapolista © riproduzione riservata