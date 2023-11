Il calcio eretico della Svezia: potere ai tifosi, stadi bollenti e niente var. E funziona (New York Times)

Grazie ad una rivoluzione popolare, il campionato svedese è diventato “un faro solitario di equilibrio competitivo. E le entrate della lega sono triplicate”

Queella della Svezia è una storia “di rifiuto dell’ortodossia, del domandarsi perché esistono gli sport e per chi esistono. Ma è anche la storia di quanto sia difficile restare soli e di quanto fragile possa essere anche il successo più incoraggiante”. E’ la storia “eretica” del calcio svedese, raccontata dal New York Times: potere ai tifosi, forze dell’ordine permissive allo stadio, niente var. E affari d’oro.

Negli ultimi 30 anni – scrive il Nyt – il calcio è diventato così stratificato dal punto di vista finanziario che molti tornei nazionali sono poco più che cortei di mesi per le squadre più ricche. La Svezia, però, è diversa, un faro solitario di equilibrio competitivo. In quattro delle ultime sei edizioni dell’Allsvenskan, il campionato è andato al limite.

La dinamica del gioco è cambiata drasticamente con l’afflusso di denaro nel calcio negli anni ’90, prima da parte delle emittenti televisive, poi di investitori privati e infine di oligarchi, aziende e stati nazionali. Le ricchezze hanno creato una nuova classe di potenze nazionali inattaccabili. “I grandi soldi hanno alimentato i club più grandi, consentendo loro di costruire squadre piene di superstar – afferma Mats Enquist, che è stato segretario generale di Svenskelitfotboll (Sef), l’ente che gestisce i campionati professionistici svedesi, dal 2012 fino all’inizio di quest’anno. Per la Svezia, come per molti paesi al di fuori dei principali mercati televisivi europei, è “impossibile tenere il passo”.

E allora “invece di aggrapparsi alle ombre, la risposta della Svezia è stata – di fatto – quella di rinunciarvi. Nel 1999, il paese ha sancito per legge una regola secondo cui il 51% delle sue squadre sportive dovevano essere di proprietà dei loro tifosi. Nel 2007, quando quella regola è stata messa in discussione, i tifosi hanno lottato ferocemente per difenderla.

“Il pubblico stava diminuendo, lo standard di gioco non era buono, la lega aveva molti problemi con il teppismo. Non era un bel posto il calcio svedese”, ha detto Enquist. La sua soluzione ha portato la Svezia su un percorso quasi eretico nel calcio moderno. Incapace di rivolgersi a ricchi investitori, la Sef ha sfruttato la forza più evidente del paese, i tifosi. Nonostante il notevole scetticismo, le autorità hanno hanno negoziato limiti del comportamento, mettendo l’invasione del campo e il lancio di petardi come linee rosse, ma consentendo un tacito margine di manovra sulla pirotecnica al servizio dello spettacolo. Hanno convinto la polizia ad adottare un approccio più conciliante piuttosto che trattare tutti i tifosi come potenziali teppisti. Dieci anni dopo, la trasformazione è stata sconcertante. Quasi unico tra i campionati di medio livello europei, il calcio svedese è un esempio di salute. Ha avuto 11 campioni diversi in 20 anni. Le presenze allo stadio sono raddoppiate nell’ultimo decennio. Nello stesso periodo i ricavi della lega sono triplicati“.

Tutto ciò che è diventato il calcio svedese è stato costruito da e per le persone che vanno a vederlo negli stadi. Altri ingredienti: assenza di società o fondi sovrani o progetti multiclub tra i proprietari; investimenti sostenuti nelle squadre femminili; un divieto non ufficiale di fare ritiri o amichevoli negli stati autoritari; una regola secondo la quale la Lega deve dare almeno due mesi di preavviso prima di spostare le partite in televisione.

L’esempio più chiaro – scrive ancora il New York Times – è che la Svezia – unica tra le principali nazioni europee – ha resistito all’introduzione della var. I club, per volere dei loro membri, hanno costantemente votato contro la tecnologia, fonte di controversia altrove a causa dei suoi non infrequenti errori e degli interminabili ritardi.

Non tutto va a gonfie vele. “Sottile è il confine tra dare potere ai tifosi e perderne il controllo” – continua il Nyt. E i tifosi hanno scavalcato il confine. La questione degli ultras pone un problema. “Sembra che ci siano due partite in corso”, ha detto Bachner. “Uno sul campo e uno sugli spalti, dove questi gruppi stanno vedendo come possono mostrare il loro potere, e non si preoccupano se altre 20.000 persone devono aspettare mentre lo fanno”. La Svezia non è l’unico paese ad affrontare questa sfida, ma Bachner ha riconosciuto la preoccupazione che il caos possa portare a richieste di forze di polizia più aggressive, che potrebbero minacciare la delicata alleanza tra le autorità e i tifosi. Per molti sarebbe un passo indietro”.

