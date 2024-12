Ngonge e Cajuste salteranno anche la Juve, l’obiettivo è il Barcellona (Corsport)

Non è certo che riusciranno a recuperare per la Champions, ma intanto verranno tenuti a riposo

Il Napoli si appresta a giocare una serie di partita che al di là della difficoltà degli avversari, domenica c’è la Juve e poi il Barcelona, sono fondamentali per gli obiettivi stagionali del club. Come ha detto Calzona non si abbandona il sogno di qualificarsi per la prossima Champions finché la matematica non li avrà condannati. Intanto però c’è il Mondiale per Club e il Napoli ha bisogno di andare avanti in questa Champions e quindi battere il Barcellona per collezionare punti utili alla qualificazione.

Proprio in ottica Champions, scrive oggi il Corriere della Sera, sia Ngonge che Cajuste, reduci da due infortuni, verranno tenuti a risposo anche contro la Juventus domenica sera.

Ngonge e Cajuste saltano la Juve

“Cyril Ngonge non è stato convocato per la partita di Reggio Emilia con il Sassuolo: ma questa era una certezza già lunedì. Ieri, però, si è aggiunto un altro forfait: anche Jens Cajuste non sarà al Mapei a causa di un problema muscolare accusato al rientro dalla trasferta di Cagliari. I due giocatori, considerando che martedì 12 marzo è in agenda il decisivo ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona in Catalogna, salteranno per cominciare anche la sfida di domenica con la Juventus al Maradona, e poi si vedrà”.

