Napoli, Cajuste ko. Non ci sarà con il Sassuolo

Il centrocampista azzurro ha fatto terapie in seguito al risentimento muscolare accusato in allenamento ieri. Sarà valutato nei prossimi giorni

Risentimento muscolare per Cajuste. Il centrocampista azzurro salta la trasferta con il Sassuolo. Lo riporta il club stesso nel report dell’allenamento odierno.

Le condizioni di Cajuste saranno valutate nei prossimi giorni

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico.

Ngonge prosegue il lavoro personalizzato in palestra.

Cajuste ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni

Gli azzurri dovranno fare a meno di Cajuste e Ngonge nella trasferta contro il Sassuolo.

Il CorSport scrive:

Ora che il Napoli, la star, s’è eclissata, divorata da una forma di ego sostenuto da insospettabili tracce autodistruttive, nelle analisi più scomposte e superficiali c’è la tendenza a ritenere quel capolavoro un miracolo, per la Treccani «evento straordinario, estraneo alle leggi della natura e attribuito a forze o eventi soprannaturali».

Al di là d’ogni forma di disfattismo dialettico, il Napoli s’è dato ed ha sparso allegria, che ora sta diventando la più cupa malinconia, perché stavolta, nel sottoscala del proprio vissuto – con quei ventotto punti che separano oggi da ieri – la preoccupazione è quel muro opaco che si staglia in vicinanza. E a cui si somma, ascoltando spesso le incursioni di Adl smarrito nel proprio entertainment o compresso nelle sue invasioni un po’ barbariche negli spogliatoi, la percezione di dover fronteggiare un pericolo strisciante, incontrollabile e pure ingovernabile: il vuoto del potere ideativo, il lento decadimento per l’incapacità di dire no.

