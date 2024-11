Nations League, l’Italia pesca il girone di ferro con Belgio, Francia e Israele

Spalletti sorride quando viene pescata la Francia. Si qualificano le prime due, che poi affronteranno i quarti di finale.

Oggi sono stati effettuati i sorteggi di Nations League. L’Italia è nella Fascia 1 della Lega A e sarà nel girone A2 insieme a Belgio, Francia e Israele.

I match della fase a gironi si terranno tra settembre e novembre 2024, con la fase finale che si disputerà dal 4 all’8 giugno 2025. L’accesso diretto alla Final Four non è più riservato solo alla prima classificata di ogni gruppo, ma alle prime due squadre del proprio girone. Per le retrocessioni, le quarte classificate di ogni gruppo andranno in Lega B, mentre le terze classificate nei gironi della Lega A affronteranno le seconde dei gironi della Lega B in uno spareggio.

Gli azzurri di Spalletti sfideranno, nel gruppo 2 della Lega A diNations League 2024/25, il Belgio di Romelu Lukaku in una sorta di ‘derby’: i ‘Diavoli rossi’ infatti sono guidati dall’italiano Domenico Tedesco. Nato a Rossano Calabro e cresciuto a Bocchigliero, in provincia di Cosenza, l’allenatore classe 1985 si è affermato in Germania dove ha allenato lo Schalke 04 e il Lipsia. Per il 38enne allenatore calabrese d’origine anche una parentesi in Russia allo Spartak Mosca.

Nations League, sorteggio durissimo per l’Italia

LEGA A

Gruppo A1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

Gruppo A2: Italia, Belgio, Francia, Israele.

Gruppo A3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina.

Gruppo A4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

LEGA B

Gruppo B1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia.

Gruppo B2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Kazakistan.

Gruppo B3: Austria, Norvegia, Slovenia, Grecia.

Gruppo B4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia.

LEGA C

Gruppo C1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia.

Gruppo C2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra.

Gruppo C3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia.

Gruppo C4: Armenia, Isole Far Oer, Macedonia del Nord, Lettonia.

LEGA D

Gruppo D1: Lituania/Gibilterra, San Marino, Liechtenstein.

Gruppo D2: Moldavia, Malta, Andorra.

“Un allenatore che ha già vinto qualche titolo e/o è stato lui stesso un grande giocatore se la cava più facilmente nello spogliatoio di una squadra“. Tedesco non corrisponde esattamente all’identikit ma comunque ha un passato da giocatore nelle serie minori giovanili in Germania. Inoltre ha anche vinto un trofeo con il Lipsia.

