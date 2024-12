Napoli, squadra estremamente ricettiva alle indicazioni di Calzona (Sky)

Soprattutto dal punto di vista del tornare a essere squadra e sacrificarsi l’uno per l’altro. Lo ha sottolineato anche Anguissa dopo il Barcellona

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, dopo il pareggio conquistato in Champions contro il Barcellona al Maradona. Con l’arrivo di Calzona si è visto un Napoli diverso, così come aveva chiesto l’allenatore soprattutto per quanto riguarda lo spirito di squadra.

La squadra ha iniziato con il piede giusto, al di là dei concetti tattici

«Sensazioni positive sull’impatto di Calzona a Castel Volturno. Ci hanno riferito che il gruppo è estremamente attento alle indicazioni, come un riconoscimento alla bravura dell’allenatore che loro già conoscevano. Soprattutto dal punto di vista di tornare a essere squadra e sacrificarsi l’uno per l’altro. L’ha sottolineato Calzona ma anche Anguissa a fine partita. Il Napoli ha iniziato con il piede giusto, al di là dei concetti tattici. Queto è l’aspetto positivo. Hanno avuto un ottimo impatto anche i subentrati. Poi c’è Osimhen».

Ieri il Napoli ha dimostrato personalità, adesso c’è da risolvere il problema dei gol in trasferta (Sky)

Il commento di Massimo Ugolini, giornalista Sky, sulla partita di ieri e sui progressi che dovrà fare il Napoli.

«Il Napoli ha messo in campo personalità, nella capacità di gestire con gran spirito di sacrificio il primo tempo. Gran personalità anche di Calzona con il riferimento a Kvara, quando ha detto che chi non gioca bene esce a prescindere da nome e maglia. Chi è entrato ha fatto molto bene, questo è un aspetto significativo. Della profondità della rosa del Napoli nessuno aveva dubbi. Poi ovviamente c’è chi deve segnare e lo fa, come Osimhen. E’ stato un rientro sofferto e complicato tra le polemiche. Un tiro e un gol fatti da Osimhen, giocatore imprescindibile. Giocare con il nigeriano a disposizione è una grande notizia».

