Ieri il Napoli ha dimostrato personalità, adesso c’è da risolvere il problema dei gol in trasferta (Sky)

Dopo la pareggio con il Barcellona, il Napoli deve riassestarsi anche in campionato. In trasferta non segna da cinque partite e le prossime due saranno proprio fuori casa.

Il Napoli ha dimostrato grande personalità

Il commento di Massimo Ugolini, giornalista Sky, sulla partita di ieri e sui progressi che dovrà fare il Napoli.

«Il Napoli ha messo in campo personalità, nella capacità di gestire con gran spirito di sacrificio il primo tempo. Gran personalità anche di Calzona con il riferimento a Kvara, quando ha detto che chi non gioca bene esce a prescindere da nome e maglia. Chi è entrato ha fatto molto bene, questo è un aspetto significativo. Della profondità della rosa del Napoli nessuno aveva dubbi. Poi ovviamente c’è chi deve segnare e lo fa, come Osimhen. E’ stato un rientro sofferto e complicato tra le polemiche. Un tiro e un gol fatti da Osimhen, giocatore imprescindibile. Giocare con il nigeriano a disposizione è una grande notizia».

Napoli, test Cagliari e Sassuolo in trasferta per valutare i miglioramenti

«Diciamo che la nota dolente (ndr per le prossime partite) è il rendimento in trasferta, dove non segna da cinque partite. Ci sarà la trasferta a Cagliari e poi il recupero in casa del Sassuolo mercoledì prossimo. Ci si aspetta un miglioramento. A Cagliari e a Reggio Emilia devono esserci dei miglioramenti».

Di fronte all’avvio frenetico dei blaugrana, “il Napoli si è dimostrato attento e concentrato. Le due firme d’autore di Lewandowski e Osimhen: nel mezzo tanta (tantissima!) tattica.

Quando al 3′ Gundogan si inserisce nello spazio tra difensore centrale e terzino il copione dei primi minuti diventa chiaro a tutti. È così che Xavi ha cercato di prepararla per creare grattacapi al Napoli. La posizione di Pedri – che in formazione parte alto a sinistra – e quella dell’ex Manchester City sono spine nel fianco per la retroguardia difensiva azzurra. La comunicazione tra difesa e centrocampo accende la spia rossa ed il talento degli spagnoli inizia a venire fuori. Le occasioni sono tante, ma un Meret in forma smagliante e la poca precisione del Barça salvano il Napoli”.

