Napoli-Juventus: per la Serie A non conta niente, la vera sfida è per il Mondiale per club (La Stampa)

Domenica sera il Napoli affronterà la Juventus in campionato. Non sarà però solo una sfida per conquistare i tre punti, ma tra le due squadre, oltre alla storica rivalità, c’è anche l’obiettivo legato al Mondiale per club. La Stampa scrive:

“Il profumo dello scudetto è ormai svaporato: il Napoli campione s’è sbriciolato tra fuoriclasse spenti e panchine senza pace, la Juve s’è illusa a lungo di poter reggere il passo dell’Inter cozzando infine contro la realtà di una distanza netta d’esperienza e qualità. La sfida di domenica al Maradona non perde tuttavia fascino e interesse, pazienza se per vedere la vetta serve il binocolo – bianconeri a -9, azzurri a -29. Tuttavia, le due squadre sono rivali anche per un posto al ricco Mondiale per club: al momento la Juventus è in vantaggio di 5 punti, ma gli azzurri hanno in mano il proprio destino. Se battono il Barcellona martedì 12 si avvicinano e potranno contare sugli step successivi di Champions per il sorpasso; se dovessero invece arrendersi ai blaugrana lascerebbero campo libero ai bianconeri”.

Il Napoli rischia di perdere il Mondiale per club a causa della Juve

Ziliani ha attaccato il calcio italiano, scrivendo che solo in questo ambiente accade che “un top club quale il Napoli ormai è da una dozzina di anni assista in silenzio, quasi ‘inchinandosi’, all’obbrobrio sportivo e giuridico di vedere la Juventus andare a giocare il Mondiale per club 2025, come quasi certamente accadrà, grazie a punti conquistati irregolarmente: quelli della stagione scorsa in cui il club bianconero è stato sorpreso a competere imbrogliando – cosa che accadeva da diversi anni, oltretutto – ed è stato processato e condannato dall’Uefa che l’ha squalificato, unico club del continente, da tutte le competizioni europee con sentenza definitiva contro cui la Juve non ha nemmeno presentato appello”.

