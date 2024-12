Napoli in caduta libera. La difesa indecorosa impedisce di vincere a Cagliari (Sport)

Il quotidiano catalano scrive: “La stessa squadra che ha strappato un pareggio al Barcellona, ha ottenuto lo stesso risultato con una squadra nettamente inferiore”

“Il Napoli è in caduta libera“. Così Sport parla del pareggio a Cagliari. Ormai non c’è più nulla della squadra che ha incantato l’Europa l’anno scorso. Cambiano gli allenatori, ma il risultato è sempre lo stesso. Calzona non ha ancora perso, ma neanche vinto.

Il Napoli è cambiato poco dopo l’arrivo di coach Francesco Calzona e ieri si è lasciato sfuggire al 96esimo minuto un’importante vittoria contro il Cagliari, squadra in zona retrocessione che ha messo in luce ancora una volta i difetti dei campioni d’Italia in carica, ancora in caduta libera.

La difesa indecorosa del Napoli impedisce alla squadra di vincere

Il Napoli aveva in mano la partita. Ha avuto la vittoria, i 3 punti, il cambio di dinamica, discorso aperto per credere ancora nella rimonta di una stagione da dimenticare. L’azione di Osimhen. Tutto era a suo favore, ma un errore difensivo nel momento peggiore ha rovinato tutto. Calzona ha giocato due partite e non ne ha perse nessuna. Ma sono due casi molto diversi. Il suo Napoli è riuscito a pareggiare contro il Barcellona nel loro debutto in Champions League e gli stessi giocatori hanno concesso un pareggio quattro giorni dopo contro una squadra nettamente inferiore. Naturalmente, in entrambe le partite il denominatore comune era Osimhen, che ha segnato in entrambe.

Il Napoli ha mostrato ancora una volta di avere problemi in attacco. Per non parlare della difesa, che il quotidiano spagnolo definisce “indecorosa” per una squadra che detiene il titolo.

Dopo il gol di Osimhen, scrive Sport, ci sono state “tante occasioni sprecate che hanno dato coraggio a un Cagliari redivivo nelle ultime giocate. E infine l’errore difensivo di Juan Jesus che ha regalato il pareggio al Cagliari.

Il Napolista con Mario Piccirillo scrive:

Poi lo sfondone di Juan Jesus ha inghiottito tutto come in un buco nero. Comprensibilmente quel vuoto pneumatico nel quale si infila Luvumbo, a partita finita, diventa il trauma che tormenterà i tifosi del Napoli per le ore (i giorni?) successive. Ma il Napoli vero, quello da consegnare alla storia di questa stagione nella sostanza delle cose, è fermo a due highlights prima.

Minuto 89, quasi 90: Politano entra in area sulla destra, al suo fianco, a sinistra, c’è Simeone da solo. Politano invece tira, di punta. Fuori. Simeone esplode in un urlo lancinante, straziante. Togliete l’audio, o portate via i bambini.

