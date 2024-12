Napoli, il gol preso negli ultimi secondi a Cagliari ha segnato il morale (Sky)

Domani c’è il Sassuolo. Le possibili scelte di Calzona: ballottaggio tra Ostigard e Natan e Zielinski nuovamente nel progetto

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport che segue da vicino il Napoli, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla squadra allenata da Calzona alla vigilia del match contro il Sassuolo, recupero della 21esima giornata di campionato. Da Sassuolo a Sassuolo per capire i problemi del Napoli. L’anno scorso, al Mapei Stadium, Spalletti esaltò la capacità di recuperare palla della sua squadra. Quest’anno le difficoltà sono evidenti. Allora la voglia di riprendersi il pallone e gestirlo era ai massimi livelli.

Da quella partita sono accadute troppe cose, il Napoli è al terzo allenatore

Lo ricorda Francesco Modugno:

«Fu un video quello diventato virale (dove Spalletti faceva vedere il recupero palla del Napoli contro il Sassuolo, ndr), proprio perché diventò il manifesto della squadra, di una volontà, feroce e comune, di riprendere il pallone. Lì c’era la voglia, l’energia, la consapevolezza, la forza di una squadra che poi ha stravinto il campionato. Da allora ne sono accadute troppe di cose, siamo al terzo allenatore. C’è Calzona che interpreta un po’ quel Napoli lì, o quanto meno quel progetto che magari questa squadra sente un po’ più suo, si è e tornati a lavorare con fiducia. I risultati non sono ancora quelli necessari per continuare a sognare, il gol preso negli ultimi secondo ha segnato il morale».

Verso il Sassuolo, le possibile scelte di Calzona

«Ma non c’è tempo per perdersi, c’è il Sassuolo domani, la partita che mancava al Napoli per definire la classifica e le ambizioni che restano comunque alte. I numeri dicono che la zona Champions è lontana ma non lontanissimi, il Napoli è costretto a vincerle tutte o quasi. L’abbondanza in squadra deve portare alle scelte. Il modulo sarà il 4-3-3 con Meret in porta, linea dietro con Di Lorenzo che ritorna dalla squalifica. Torna anche Mario Rui, è un’opzione concreta e Rrhamani. Poi una riflessione seria tra Ostigard, che ha capacità sulle palle alte ed eventualmente Natan, giocatore che in costruzione si fa preferire. Poi Lobotka, Anguissa e Zielinski nuovamente dentro nel progetto. Politano più di Raspadori, poi Kvara e chiaramente Osimhen uscito dal campo con un po’ di fastidi».

Spalletti posta il video del recupero sul Sassuolo e ringrazia il Napoli: «siete meravigliosi!» (28 febbraio 2023)

Il Napoli è un’orchestra. Tutti lavorano per l’obiettivo comune: vincere, ma anche non prendere gol. La coralità del Napoli è stata ampiamente elogiata in tutta Europa e ieri lo ha fatto, una volta in più, il suo allenatore, Luciano Spalletti. Su Instagram, Spalletti ha postato il video di un’azione della partita contro il Sassuolo, quella in cui il Napoli spreca un calcio d’angolo e regala la ripartenza al Sassuolo. Ma subito dopo tutta la squadra è tornata indietro per fermare l’avversario ed evitare il gol. Un recupero velocissimo, un’immagine di forza incredibile, con tutti i giocatori del Napoli che corrono come degli ossessi per riprendersi quella palla. Spalletti ha postato il video scrivendo a corredo.

