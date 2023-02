Spalletti posta il video del recupero sul Sassuolo e ringrazia il Napoli: «siete meravigliosi!» 

Un ringraziamento alla squadra per un’azione bellissima, di cui aveva parlato anche in conferenza post Empoli: «Dieci assatanati».

Il Napoli è un’orchestra. Tutti lavorano per l’obiettivo comune: vincere, ma anche non prendere gol. La coralità del Napoli è stata ampiamente elogiata in tutta Europa e ieri lo ha fatto, una volta in più, il suo allenatore, Luciano Spalletti. Su Instagram, Spalletti ha postato il video di un’azione della partita contro il Sassuolo, quella in cui il Napoli spreca un calcio d’angolo e regala la ripartenza al Sassuolo. Ma subito dopo tutta la squadra è tornata indietro per fermare l’avversario ed evitare il gol. Un recupero velocissimo, un’immagine di forza incredibile, con tutti i giocatori del Napoli che corrono come degli ossessi per riprendersi quella palla. Spalletti ha postato il video scrivendo a corredo:

«TUTTO PER LEI 💙💙💙 Grazie ragazzi, siete meravigliosi!».

Già sabato, nella conferenza stampa post partita Empoli-Napoli, Spalletti aveva portato quel recupero come esempio della fame del suo Napoli. In quell’occasione, il tecnico aveva detto:

«In venticinque anni non avevo mai assistito a una roba del genere: cioè vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea della palla per non prendere gol».

Ieri ha rimarcato il suo orgoglio.

