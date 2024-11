Napoli, CorSport e Gazzetta concordano: un mercato fatto di elementi utili a Mazzarri

I voti del mercato condotto da De Laurentiis. La rosea: “7: giocatori funzionali per rilanciarsi nella corsa Champions”. CorSport: “6: nessun grande giocatore”

Ieri sera si è chiuso il mercato di riparazione. Il Napoli aveva concluso da tempo i colpi più importanti, mancava solo il difensore centrale. Poi, valutazioni interne al club sulle prestazioni di Ostigard e sul valore di Nehuen Perez, il prescelto da dirigenza e staff tecnico, hanno portato alla conferma del norvegese. Sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere della Sera fanno un bilancio del mercato operato in Serie A. Il Napoli conquista la piena sufficienza dal Corriere dello Sport, ma il mercato condotto da De Laurentiis ha convinto di più la milanese Gazzetta.

Nessun grande giocatori, solo elementi comodi a Mazzarri (CorSport)

“Quattro innesti per rilanciare le speranze-Champions. Nessun grande giocatore, ma solo elementi che possono far comodo a Mazzarri, a cominciare da Ngonge. Da seguire con interesse Traore, che nell’Empoli e nel Sassuolo aveva mantenuto un rendimento elevato, mentre in Inghilterra, nel Bournemouth, ha deluso“.

Il Napoli si è rafforzato con giocatori funzionali all’allenatore (Gazzetta)

La Gazzetta invece promuove a pieni voti il lavoro del presidente De Laurentiis sul mercato. “7” è il voto della rosea, spiegato poi in un altro pezzo:

“Quattro arrivi: Ngonge, giovane punta dal Verona; Mazzocchi esterno destro dalla Salernitana; Traoré dal Bournemouth, centrocampista offensivo già apprezzato nel Sassuolo; Dendoncker, belga duttile, in prestito dall’Aston Villa. Non proprio un mercato in sordina. Ngonge ha grandi mezzi. Dendoncker è un nazionale belga: non sappiamo in quali condizioni sia, ma, nell’andamento della Serie A uno con la sua intelligenza, può influire. È un costruttore di gioco e può sbrigare anche il ruolo di difensore centrale. Riuscirà Mazzarri a ricavarne il meglio? Ci pare che il Napoli si sia rafforzato con giocatori funzionali al calcio dell’allenatore, di base il 3-4-3 o il 3-5-2, e che possa rilanciarsi nella scalata alla Champions con i gol di Osimhen, quando rientrerà dalla Coppa d’Africa“.

