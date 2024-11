Napoli, mercato in linea con la stagione. Ma nessuno aveva creduto ai proclami di De Laurentiis

La tifoseria ha ancora la pancia piena per lo scudetto, sono lontani i tempi dell’odio presidenziale per il mancato arrivo di Soriano

Il mercato del Napoli in linea con la stagione, ma nessuno aveva creduto ai proclami di De Laurentiis.

La sessione invernale del calciomercato del Napoli, come ampiamente previsto, non ha avuto alcun sussulto. Per certi versi anche comprensibilmente. Il fallimento degli acquisti estivi ha invitato alla prudenza. Visto che non c’è stato alcun cambio nella dirigenza, De Laurentiis ha optato per una sessione low profile. Contrariamente a quanto dichiarato, ma davvero qualcuno gli aveva creduto? Quattro calciatori sono usciti, quattro sono entrati. Hanno lasciato Napoli Elmas (cessione definitiva al Lipsia per 25 milioni), Gaetano, Zanoli, Zerbin. Sono arrivati Ngonge (l’acquisto più importante, che pareggia i soldi incassati con Elmas), Mazzocchi costato due lire, più Traorè e Dendoncker in prestito. Nulla di sconvolgente. Stavolta l’alibi c’è. Il Napoli non ha l’allenatore e ha optato per un mercato di mantenimento, tutto sommato anonimo.

Non è arrivato il difensore centrale. Perez dell’Udinese non avrebbe modificato granché. Ma sarebbe servito un difensore centrale forte visto che l’acquisto di Natan al momento è stato un mezzo flop. Il Napoli da qui alla fine della stagione giocherà con i quattro centrali in organico da inizio stagione. Bisogna capire se Demme sarà inserito nella liste per il campionato o resterà da ospite fino a giugno. Così come Zielinski: la speranza è che qualcuno fermi l’autolesionismo di De Laurentiis e l’idea di escluderlo dalla liste Champions.

Al momento non c’è stato alcun segnale di ravvedimento da parte del presidente. Non si scorge alcun cambio di direzione. La piazza come al solito è tranquilla, accucciata, ancora sazia per lo scudetto. Sono lontani i tempi in cui ci si infervorava per il mancato arrivo di Soriano. Adesso nemmeno Mazzocchi e Traoré (reduce dalla malaria) sono capaci di smuovere la tifoseria coperta e allineata col presidente.

ilnapolista © riproduzione riservata