Con Calzona il Napoli ha ritrovato la voglia di applicarsi (Sky)

“La squadra però fatica a trasmettere in partita quello che sta riacquistando sul campo di allenamento”

Il Napoli ha conquistato a Cagliari un solo punto, il rendimento della squadra in trasferta è pessimo e la zona Champions si allontana sempre di più. A Sky dicono:

«Osimhen sta dando quello che è in grado di dare. Ci sono stati gli infortuni e la Coppa d’Africa, ma quando è in campo fa la differenza. Osimhen è un fuoriclasse. Poi si possono discutere alcuni suoi atteggiamenti…ma quali in realtà? Bisogna considerare che ha rinnovato con il club per non mettere in difficoltà la proprietà a giugno, quando avrebbe potuto prendere altre vie a meno di 120 milioni. Il Napoli si deve aggrappare ai suoi gol e al suo carattere».

Il Napoli ha smarrito la propria identità

«La squadra deve ritrovare identità, smarrita soprattutto nei momenti in cui bisogna soffrire. Prendere un gol così a pochi secondi dalla fine è il manifesto di una stagione dove va tutto male. Io credo che sia un problema di testa. Il Napoli con Calzona ha ritrovato certi meccanismi, anche la voglia di lavorare in un certo modo a Castel Volturno. Questo filtra dal centro sportivo, i giocatori sono applicati e determinati. Poi ovvio un conto è la prova e un conto è la prima. Il Napoli fatica a trasmettere quello che sta riacquistando sul campo di allenamento in partita. Al Maradona arriveranno Atalanta, Bologna, la Roma, la Juventus. Ci saranno gli stimoli per far bene. Ma se non si comincia a viaggiare a certi ritmi in trasferta, il Napoli difficilmente potrà puntare se non altro al quinto posto».

Amaro il pareggio del Napoli a Cagliari. Sebbene la squadra sia riuscita a segnare un gol, mettendo fine al digiuno di cinque partite in campionato, non è bastato agli azzurri per portare a casa i tre punti. E adesso la zona Champions è ancora più lontana: il Napoli è a 11 punti dal 4 posto e 9 dal quinto. Sarebbe un’impresa riuscire a macinare tutti questi punti, considerando la grave crisi che sta attraversando la squadra.

Si sperava che il nuovo anno potesse portare una svolta in casa Napoli, ma non è stato così: i partenopei hanno collezionato solo 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. E domenica c’è la sfida insidiosa con la Juventus che potrebbe ulteriormente peggiorare i numeri.

