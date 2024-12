Kvara ammonito e Gatti no, chissà cosa riserverà Napoli-Juventus (ZIliani)

Su X ricorda di un cartellino dato a Kvara dopo aver reagito a Gatti che ostacolò una rimessa. Il difensore della Juve si è trovato contro il Frosinone nella stessa situazione e non è stato ammonito

Qualche giorno fa Ziliani è tornato all’attacco della Juve: questa volta al centro di quanto scrive c’è la reazione di Gatti, che viene ostacolato durante la partita contro il Frosinone da Zortea, che gli porta via il pallone e ritarda la ripresa del gioco. Una situazione simile a quella che vide coinvolto Kvara e Gatti stesso in Juventus Napoli. Domenica ci sarà la partita tra Napoli e Juventus al Maradona e l’atmosfera è già calda, Ziliani si chiede che cosa potrebbe succedere.

Gatti non ammonito per la stessa situazione in cui Kvara lo fu

“C’È CHI PUÒ E CHI NON PUÒ: GATTI PUÒ”

Telenovela in 38 puntate (genere fantasy)

Riassunto della 26^ puntata

Gatti, che in Juventus-Napoli 1-0 (puntata 15) aveva ostacolato una rimessa in gioco di Kvaratskhelia provocando la reazione del georgiano, che era stato subito ammonito, viene oggi ostacolato in identica situazione da Zortea che porta via il pallone ritardando la ripresa del gioco e provocando la reazione dello juventino: che sotto gli occhi di tutti trattiene e poi strattona platealmente la maglia del difensore del Frosinone scatenando un breve e acceso diverbio.

Si avvicina Napoli-Juve, chissà cosa potrebbe succedere

Vi chiederete: Gatti è stato ammonito come fu ammonito, per avere reagito alla sua provocazione, Kvaratskhelia? No. Con Gatti, che ricordiamo ha ricevuto il premio “Fair Play Gaetano Scirea” (non è uno scherzo: è successo davvero) gli arbitri hanno il mandato di non fare gli arbitri ma gli assistenti sociali. Infatti Rapuano lo chiama a sè e gli dice di non farlo più. Poi si concentra su Zortea. Cartellini? Zero.

(Quali altri mirabilie ci aspettano domenica in Napoli-Juventus? Lo scopriremo insieme alla prossima puntata. Ma mi raccomando: non perdetevi l’appuntamento con “C’è chi può e chi non può: Gatti può”: è una serie offerta da Figc e Aia, i guardiani del brand che crea un’atmosfera)

