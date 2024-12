Gatti, altra gomitata a palla lontana. Ziliani e Pistocchi: «Perché Dazn non ce la fa rivedere?»

Ziliani: “Gomitata per l’ennesima volta nascosta dalla tv”. Pistocchi: “Con 17 telecamere si mostrino le immagini. Dazn media partner della Juve”

Durante Verona-Juventus, un episodio in particolare ha catturato l’attenzione di alcuni giornalisti. Tra loro Zilliani, Capuano e Pistocchi. I tre hanno evidenziato il brutto gesto di Gatti, difensore della Juventus, nei confronti di Folorunsho, centrocampista del Napoli in prestito a Verona.

Nelle immagini rilanciate da Ziliani sul proprio profilo X (Twitter), si vede il difensore bianconero rifilare una gomitata all’avversario all’altezza della testa a palla lontana.

Il video della gomitata rifilata da Gatti a Folorunsho durante Verona-Juventus

Scrive Ziliani: “Una gomitata rifilata da dietro, in testa, come a Kvaratskhelia un anno fa in Juventus-Napoli, a palla lontana, da cartellino rosso: per l’ennesima volta nascosta dalla tv, con Dazn che manda un unico replay visionabile solo con cannocchiale astronomico e con l’esperto arbitrale che assicura: “non c’è assolutamente nulla, non c’è condotta violenta” e non si capisce come possa sostenere una cosa del genere; un atto violento nascosto anche dalla sala VAR di Lissone che non richiama Di Bello a rivedere il gesto di Gatti, oltretutto super recidivo e però sempre graziato dai soldatini della scuderia Rocchi.

Gli stessi compagni di squadra di Gatti non sanno più cosa fare per richiamare il compagno a frenare i suoi istinti belluini, come s’è visto ieri con le ramanzine di Rabiot e di McKennie. Stiamo assistendo a uno scandalo a cielo aperto che continua da due anni: un calciatore incapace di tenere a freno i suoi istinti violenti che se non vestisse la maglia della Juventus sarebbe squalificato una giornata sì e un’altra pure. Per la cronaca, Gatti è il vincitore del Premio “Fair Play Gaetano Scirea” 2023. Calcio senza vergogna“.

Il gesto meschino di Gatti è stato notato anche da Giovanni Capuano, giornalista di Panorama.

“Gatti farà bene a darsi una regolata perché il confine tra un giocatore duro ma leale e uno che si appiccica l’etichetta di “picchiatore” è sottile. E spesso difficile da cancellare“.

Dazn è media partner della Juventus

Anche Pistocchi dà risalto al brutto gesto. Il giornalista poi sottolinea le presunte omissione di Dazn e allude al rapporto di partnership tra la Juventus e la piattaforma digitale.

“Le valutazioni, come è ovvio, spettano all’arbitro Di Bello. Ma è altrettanto logico che il broadcaster che ha coperto la partita con 17 telecamere mostri ai suoi abbonati le immagini del contatto tra Gatti e Folorunsho, Così, per farci una idea e non avere retro pensieri. O no? Dazn“.

E ad un utente di X che gli chiede conferma alla domanda se Dazn è media partner della Juve, il giornalista risponde: “Corretto”

