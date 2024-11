Meret potrebbe essere convocato per il Milan (Gazzetta)

Le sue condizioni verranno valutate a partire da oggi e comunque il Napoi non lo rischierà

Alex Meret è fuori dai pali del Napoli dalla gara col Monza. Ora il suo recupero, secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe essere terminato e Meret potrebbe tornare in campo contro il Milan domenica sera.

Meret convocato per Milan-Napoli

“Il Napoli riprende oggi la preparazione in vista dell’attesissimo match di domenica a San Siro contro il Milan. Da verificare le condizioni di Alex Meret e Matias Olivera, assenti da tempo ma vicini al rientro. Il portiere potrebbe essere convocato, ma non si rischierà nulla. Con Mario Rui squalificato, dovrebbe toccare a Mazzocchi a sinistra: da capire se nel 4-3-3 o nel 3-4-3”.

Il suo rinnovo è uno dei conti in sospeso del Napoli

Come ha ricordato la Gazzetta dello Sport il suo rinnovo resta però ancora sospeso

“L’ultimo accordo sottoscritto col club risale a ottobre 2022: prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a salire e la scadenza al termine della stagione, a meno che la società non voglia prolungare fino al 2025 sfruttando l’opzione unilaterale a proprio favore. Attraverso le dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello, Meret ha esplicitato l’intenzione di voler proseguire la sua esperienza in azzurro a metà dicembre. I dialoghi sono in corso, ma l’impressione è che soltanto in estate sarà messa in chiaro la posizione di De Laurentiis, assorbito finora da altre faccende. Nel percorso decisionale potrà incidere anche il parere del nuovo allenatore, dal momento che le possibilità di riconferma per Mazzarri sono davvero poche allo stato attuale. Inoltre Gollini […] ha fatto un’ottima impressione al presidente“.

