Napoli, il rinnovo di Meret incerto: Gollini ha sorpreso il presidente (Gazzetta)

Soltanto in estate sarà messa in chiaro la posizione di De Laurentiis su Meret. Sulla decisione potrà incidere anche il parere del nuovo allenatore

Nonostante la chiusura ufficiale, il mercato non si ferma mai. Soprattutto poi se si parla di rinnovi. Il Napoli ha ormai una esperienza consolidata in fatto di rinnovi di contratto. Tra Osimhen, Zielinksi, Kvaratskhelia, Politano, Di Lorenzo e altri, De Laurentiis ha le idee ben chiare su chi, secondo lui, farà ancora parte del Napoli nel futuro. Tra questi dovrebbe esserci anche Alex Meret, il portiere dello scudetto. Il condizionale è d’obbligo perché la Gazzetta lo inserisce fra quei “conti ancora in sospeso”.

Il portiere vuole rinnovare, ma il club, preso da altre priorità, non si è ancora seduto a tavolino con il suo procuratore. Per la Gazzetta c’è anche la possibilità che Meret lasci a fine stagione.

Il rinnovo di Meret è uno dei conti in sospeso del Napoli

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“L’ultimo accordo sottoscritto col club risale a ottobre 2022: prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a salire e la scadenza al termine della stagione, a meno che la società non voglia prolungare fino al 2025 sfruttando l’opzione unilaterale a proprio favore. Attraverso le dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello, Meret ha esplicitato l’intenzione di voler proseguire la sua esperienza in azzurro a metà dicembre. I dialoghi sono in corso, ma l’impressione è che soltanto in estate sarà messa in chiaro la posizione di De Laurentiis, assorbito finora da altre faccende. Nel percorso decisionale potrà incidere anche il parere del nuovo allenatore, dal momento che le possibilità di riconferma per Mazzarri sono davvero poche allo stato attuale. Inoltre Gollini […] ha fatto un’ottima impressione al presidente“.

Pastorello: «Siamo fiduciosi sul rinnovo, ma in caso contrario ci sarà la cessione» (Sky)

Il tira e molla fra Napoli e Meret a caccia del tanto agognato rinnovo. L’agente del portiere del Napoli ha chiarito a Sky Sport24 la situazione contrattuale:

«Alex ha un contratto che va in scadenza a giugno ma in realtà c’è un’opzione che dà l’opportunità al Napoli di rinnovare per un altro anno. Al contrario delle tensioni vissute in estate, il clima fra noi e la società ad oggi è sereno. Il ragazzo è felice a Napoli e vuole continuare qui. Ci saranno nuovi incontri a fine stagione per decidere se attivare l’opzione di contratto. Siamo fiduciosi sul rinnovo, ma in caso contrario ci sarà la cessione, lui è molto felice a Napoli anche se quest’anno è stata una stagione difficile dove forse è stato eccessivamente criticato».

ilnapolista © riproduzione riservata