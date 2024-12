Mbappé, gli equilibri con Real sono cambiati rispetto al 2022. Oggi Vinicius è un campione (Repubblica)

Non è detto che oggi Florentino Perez sia disposto ad accontentare tutte le pretese dell’attaccante francese, compresi i 125 milioni di bonus richiesti alla firma

Sono passati due anni da quando è cominciata la telenovela Mbappé e Real Madrid. Due anni fa finì con nulla di fatto e il calciatore francese che si lasciò convincere dalle lusinghe del Psg e dall’intervento in prima persona di Macron restando a Parigi. Ieri invece è arrivata la comunicazione definitiva al club parigino del suo addio. Adesso però resta da sciogliere il nodo sul futuro, è chiaro che tantissimi club farebbero carte false per l’attaccante, ed è anche vero che lui ha sempre avuto in mente il Real Madrid. Ma, come scrive oggi Repubblica, gli equilibri sono leggermente cambiati rispetto a due anni fa e le pretese di Mbappé protrebbero non trovare terreno fertile in Florentino Perez.

Mbappé – Real Madrid

“È pronto un quinquennale da 72 milioni lordi all’anno, 36 netti. Però sul cosiddetto “premio alla firma” ci sarà da discutere, perché Mbappé chiede altri 125 milioni (così, tra un bonus e l’altro, fino al 2029 incasserebbe intorno ai 500 milioni), Perez pretende uno sconto maxi. La situazione rispetto al 2022 è cambiata parecchio: allora Vinicius, che gioca nel suo stesso ruolo, non era il fuoriclasse che è ora e Ancelotti non aveva a disposizione quell’altro fenomeno di Bellingham. Insomma il rapporto di forza è cambiato: è il Real che vuole dettare le condizioni a Mbappé, tanto più che i tifosi il voltafaccia dell’estate 2022 non l’hanno dimenticato”.

Quest’estate ci sarà anche a nuova corsa per sostituire il campione francese e qui potrebbero entrare in gioco diversi club europei tra cui Napoli, Inter e Milan considerando che Osimhem, Leao e Lautaro sono tra i nomi.

