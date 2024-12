Mbappé andrà via dal Psg a fine stagione, lo ha già detto ad Al-Khelaifi (Rmc Sport)

Finalmente Kylian Mbappé. Il talento francese ha preso una decisione: lascerà il Psg a fine stagione. Lo ha comunicato al presidente Nasser Al-Khelaifi. A rivelarlo è Rmc Sport, confermato anche da Fabrizio Romano.

Dopo la notizia è arrivata anche la conferma del Psg. Il club attraverso una nota ha dichiarato:

“Il club conferma che Kylian ha comunicato la sua decisione di lasciare il PSG alla fine della stagione 2024. I termini della partenza non sono ancora stati concordati completamente“.

Mbappé andrà in scadenza di contratto a giugno, quindi ha già la facoltà di decidere il suo futuro e la squadra per la quale giocare. Il Psg ci ha provato fino all’ultimo a convincerlo, ma Kylian ha scelto diversamente.

“L’attaccante lo ha comunicato al presidente Nasser Al-Khelaïfi. Kylian Mbappé lascerà il Psg alla scadenza del suo contratto, il prossimo giugno. Il 25enne attaccante ha deciso di concludere la sua avventura parigina. Kylian ha preso la sua decisione di recente e l’ha espressa al suo presidente durante un incontro nel centro sportivo del Psg nei giorni scorsi. Il giocatore ha così mantenuto la parola data fornendo le prime informazioni al suo allenatore“.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024