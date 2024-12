Mazzarri torna a parlare in conferenza, domani alle 12.30

Match di grande importanza contro i rossoblù; gli azzurri sono a -7 dal quarto posto occupato dall’Atalanta.

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri terrà domani, 16 febbraio, la conferenza stampa per il match contro il Genoa. L’orario di inizio è previsto per le 12:30.

Per il Napoli, quella contro il Genoa sarà una partita di grande importanza; gli azzurri si trovano al nono posto con 35 punti, ma con un match in meno rispetto ad altre squadre. La zona Champions si allontana, -7 punti rispetto all’Atalanta che ha lo stesso numero di partite degli azzurri.

Napoli-Genoa, Mazzarri torna al 4-3-3 (Corsport):

Alex Meret è pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo; convocato per il Milan, contro il Genoa dovrebbe giocare dal primo minuto. In difesa, al posto dello squalificato Juan Jesus e al fianco di Rrahmani, Mazzarri valuta il rilancio di Natan; dal match contro l’Hellas Verona era stato convocato, ma in panchina. Mario Rui torna disponibile per la fascia sinistra. A centrocampo dubbio su chi sarà il partner di Lobotka e Anguissa. In attacco Simeone continua a essere favorito rispetto a Raspadori, per completare il tridente con Kvaratskhelia e Politano. Si torna, dunque, al 4-3-3.

The Athletic scrive: “Il Napoli ha ancora molto da dimostrare in quella che è stata una stagione più tumultuosa fino ad oggi. Passare dal Gruppo C davanti a Braga e Union Berlino non si è rivelato un gran problema, ma un inizio doloroso in Serie A ha portato alla rapido addio di Rudi Garcia a novembre. Le prestazioni della squadra sono state anche peggiori con il suo sostituto, Walter Mazzarri”.

Con Mazzarri la media di tiri convertiti in gol è peggiorata, “mentre il Napoli di Garcia aveva un vantaggio xG medio compreso tra 1,9 e 0,9 in una dozzina di partite di Serie A, l’ex allenatore del Watford ha visto quasi interamente il vantaggio xG stabilizzarsi a 1,2-1,0 nelle sue 11 partite”.

