Mazzarri contro il Milan torna al 3-5-1-1 (Corsport)

Kvaratskhelia seconda punta, al centro del campo, e una mediana folta a supporto della difesa. Politano dovrebbe recuperare per domenica

Mazzarri contro il Milan torna al 3-5-1-1. A scriverlo è il Corriere dello sport con Fabio Mandarini.

Un centrocampista in più per resistere all’urto rossonero o il doppio esterno a scortare la punta per provarci con coraggio dopo l’iniezione di fiducia contro l’Hellas. Sembra essere questo, oggi, uno dei principali dubbi di Mazzarri nella settimana che condurrà alla sfida di domenica sera sul campo del Milan. L’allenatore del Napoli insiste in allenamento con la difesa a tre e ieri, con Politano che ha svolto personalizzato in campo e quindi indisponibile per lavorare in gruppo, si è rivisto il modulo dell’Olimpico, il 3-5-1-1, con Kvaratskhelia seconda punta, al centro del campo, e una mediana folta a supporto della difesa. Valutazioni in corso a tre giorni dalla partita di San Siro. Una gara che Mazzarri immagina di solidità e ripartenza sfruttando i tanti velocisti a disposizione in rosa e dunque i cambi che potranno permettere al Napoli di cambiare pelle nel corso dei novanta minuti.

Politano si è fermato ma dovrebbe recuperare per domenica (la partita si giocherà alle 20.45).

De Laurentiis: «Mazzarri può restare? Lasciatelo lavorare»

«Mazzarri commise forse un errore di valutazione quando al quarto anno lasciò il Napoli per l’Inter. Questo mi fa arrabbiare perché Napoli è considerata di passaggio. Sono venuto da Hollywood per un club di passaggio? Io vorrei vivere a Napoli, ho comprato una casa a mio figlio».

Mazzarri è un amico di famiglia, lasciatelo lavorare in pace. Sarà quel che sarà. Finalmente dal 18 avrà tutti i giocatori a disposizione e gli si potrà dire bravo o bravo, vado già a cercare un allenatore? Ad aprile vedremo».

Poi il retroscena su Garcia

De Laurentiis: «Con l’Empoli al 45esimo dissi a Garcia “che c. stai combinando?”, rispose: “mi lasci fare”»

«Voi dite Garcia bollito, Mazzarri bollito. Roba da querela».

Elenca il curriculum di Garcia.

«Garcia non mi ascoltava. Spalletti fece giocare subito i nuovi arrivati. Perché Garcia non ha fatto giocare Natan? Perché non ha fatto giocare Lindstrom?

A Lecce vincemmo 4-0 perché io gli dissi cosa fare. Però appena mi allontanavo, faceva cose molto discutibili.

Contro l’Empoli gli dissi nello spogliatoio: sei sicuro della formazione? Lui con fare sbrigativo mi disse: “mi lasci fare”. A quel punto non ho reagito. Poi, nell’intervallo sono sceso negli spogliatoi e gli ho detto: “che cazzo stai combinando, ti vuoi far mandare via?”

ilnapolista © riproduzione riservata