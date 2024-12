Lipsia-Real Madrid, una partita indirizzata dagli errori arbitrali: le accuse del Mundo Deportivo

Il quotidiano catalano scrive: prima il gol annullato ai tedeschi, poi un giallo mancato a Kroos e un rosso a Carvajal

Rb Lipsia-Real Madrid è finita 0-1. Un risultato che ha scatenato polemiche a causa dell’arbitraggio. Tra i tanti errori, quello che ha fatto discutere di più è l’annullamento del gol del Lipsia fatto ad inizio partita. Non è la prima volta che il Real è al centro di polemiche arbitrali. Recentemente ha fatto molto rumore in Spagna e in generale in Europa la partita con l’Almeria.

Le accuse del quotidiano catalano Mundo Deportivo scrive:

Il Lipsia ha segnato al secondo minuto (ndr gol dell’attaccante Sesko), ma il gol non è stato assegnato. L’arbitro lo ha annullato perché Henrichs era in fuorigioco. Il Var ha rivisto il gol e ha capito che il giocatore del Lipsia, che era dietro Lunin, ha interferito con l’azione mentre era in posizione di fuorigioco. Una mossa che sta suscitando non poche polemiche.

Anche per Toni Kroos il gol del Rb Lipsia era da convalidare

Lo stesso Toni Kroos, centrocampista del Real Madrrid, ha dubbi sulla decisione dell’arbitro. A Prime Video Germania ha detto: «Non era fuorigioco. C’è stata una piccola spinta al portiere. Penso che questo non sia a favore del calcio. Non è una questione se sia un gol a favore del Lipsia, penso semplicemente che sia un gol regolare. Penso che alla fine abbia chiamato fuorigioco perché si è intromesso, ma il portiere non è riuscito a raggiungere la palla ed è per questo che il gol doveva essere dato. Non si può discutere in nessun altro modo».

Ma questo non è l’unico errore fatto dall’arbitro. “Al 27′ Kroos commette fallo interrompendo un contropiede del Lipsia: il tedesco commette uno di quei falli tattici da giallo, ma l’arbitro non ha fatto niente“.

Nel terzo caso analizzato si parla di un rosso mancato a Carvajal.

“Dani Carvajal ha fatto un intervenuto duro su Xavi Simons che poteva costargli il cartellino rosso. L’arbitro non ha segnalato il fallo e il giocatore del Real Madrid non ha avuto il cartellino, è stato punito poi con un giallo al 65′ per aver interrotto un contropiede di Simons con un fallo molto meno grave di quello del primo tempo”.

ilnapolista © riproduzione riservata