Real Madrid-Almeria, polemica in Spagna per i tre interventi del Var (Mundo Deportivo)

C’è prima il rigore assegnato al Real Madrid, poi il terzo gol annullato all’Almeria. Infine il gol di Vini Jr che, inizialmente annullato dall’arbitro, è stato poi convalidato dopo aver rivisto le immagini al Var

Il Real Madrid ha vinto in rimonta contro l’Almeria per 3-1, ma la partita è oggetto di polemiche per degli interventi del Var molto dubbi e incerti.

“Mundo Deportivo” ricostruisce quello che è successo.

I tre interventi del Var che hanno scatenato polemica

PRIMO INTERVENTO

L’arbitro della partita, Hernandez Maeso, assegna un calcio di rigore al Real Madrid per un fallo di mano di Kaiky dopo essersi consultato con il Var. L’Almeria protesta per i precedenti falli di Rudiger e Joselu nell’azione che si è conclusa con quello che il Mundo Deportivo definisce “scandaloso” calcio di rigore. Bellingham non sbaglia dal dischetto e la partita si porta sull’1-2.

SECONDO INTERVENTO

Poco dopo, l’Almería ha segnato il terzo gol del pomeriggio al Bernabeú con l’ex giocatore del Real Madrid Sergio Arribas, ma l’arbitro, dopo essersi consultato di nuovo con il Var, ha annullato il gol quando ha capito che era c’era stato un precedente fallo su Bellingham da parte di Lopy, che aveva ricevuto un cartellino giallo per aver schiaffeggiato il calciatore inglese.

TERZO INTERVENTO

Poi, dopo aver annullato un gol di Vinicius per un presunto fallo di mano che ha portato al 2-2, l’arbitro viene richiamato a rivedere l’azione perché il tiro poteva essere stato fatto con la spalla.

Dopo aver ricontrollato le immagini, l’arbitro del campo ha accettato il gol e il Real ha ottenuto il pareggio.

Nonostante la vittoria dell’ultimo secondo, il Real Madrid ha iniziato la partita parecchio male, subendo il primo gol dopo soli 38 secondi.

Alla fine la ribaltano Bellingham, Vini Jr e Carvajal e la partita finisce 3-2, ma l’errore di Kepa fa riflettere sulla poca affidabilità dei portieri del Real.

Marca racconta quello che è successo:

“A Madrid i riflettori erano puntati su Nacho … e Kepa. Il dibattito sui goal non ha fine. Il portiere è tornato titolare dopo la brutta partita contro l’Atlético nella semifinale di Supercoppa e nel giro di 38 secondi ha subito gol. Ramazani lo ha battuto con un tiro rasoterra, prima del quale il portiere del Real si era buttato a terra con troppo anticipo. Ha anche toccato la palla con il piede, ma la palla è comunque entrata in rete”.

