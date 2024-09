Lazio, gelo tra Sarri e Lotito: «Lui e i giocatori si assumano le responsabilità senza alibi»

Lo scrive il Messaggero. Lotito non tollera più le lamentele del mister: «Il mio matrimonio con la Lazio è indissolubile, quello con Sarri non lo so»

Il Messaggero sottolinea il momento delicato della Lazio. La sconfitta contro la Fiorentina e la vittoria del Napoli sul Sassuolo mettono a rischio l’ingresso nelle coppe europee. Sarri ha ripreso a fare la conta di chi non è arrivato dal mercato. Il presidente Lotito mostra insofferenza verso queste rimostranze e tiene in bilico anche il futuro del mister.

Gelo tra Lotito e Sarri: in dubbio il futuro dell’allenatore

Scrive il quotidiano:

È a rischio persino l’Europa, in questo momento, con l’aggancio del Napoli a quota 40 punti all’ottavo posto. Solo cinque volte (in 19 stagioni) non è arrivata la qualificazione alle Coppe nell’era Lotito. Sarebbe un dramma per le casse biancocelesti, ecco perché il patron tiene in bilico anche il futuro del tecnico: «Il mio matrimonio con la Lazio è indissolubile – la chiosa a Tag24 – mentre quello con Sarri non lo so. Non l’ho sentito. Non ho potuto seguire la squadra in questi giorni, non ho avuto il tempo perché sono stato impegnato nella Commissione bilancio»

La società ritiene che la “vecchia guardia” sia la principale responsabile dei blackout di quest’anno

ma, dal Milan al Milan (domani sera all’Olimpico), non tollera l’alfabeto sbandierato da Sarri (x,

y, c e d) dopo le sconfitte per esprimere il suo malcontento sui rinforzi di agosto: «Lui e i giocatori si assumano le loro responsabilità senza trovare sempre alibi. Non c’entra nulla il mercato con il ko contro la Fiorentina e gli altri nove di questo campionato», la puntualizzazione di Lotito.

Sarri e Lotito giocano a scaricabarile mentre la Lazio affonda

La situazione in casa Lazio è ai minimi termini. C’è aria di guerra tra il presidente Lotito e Sarri. Fino a poco tempo fa Lotito aveva apertamente difeso il suo tecnico rispondendo appena poche settimane fa alle voci sul suo esonero: «Non esonero Sarri, non perdo tempo a smentire sciocchezze».

I biancocelesti sono scivolati a -8 dal quarto posto e il presidente vuole che la squadra e il tecnico si assumano tutte le responsabilità del caso. “Basta cercare sempre alibi”, ha tuonato il patron, aggiungendo poi “a fine stagione faremo un bilancio definitivo”.

Dal canto suo Sarri non ci sta e accusa la squadra «Mi viene il dubbio se siamo o meno in grado di reggere tre o quattro competizioni» ha ammesso l’allenatore toscano «Non ci abbiamo neanche provato. La squadra non ha reagito ad un vantaggio immeritato e al rigore sbagliato, così come quando è andata in svantaggio». Allo stesso modo ha accusato la dirigenza di non avergli fornito quanto richiesto: «Ognuno si prenda le sue responsabilità. Mi sembra la società a luglio sia stata chiara su chi faceva il mercato. Se io ti chiedo un giocatore che è A e mi fai scegliere tra C e D… Non è che ho fatto io il mercato».

