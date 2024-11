Lotito: «Non esonero Sarri, non perdo tempo a smentire sciocchezze» (Corsport)

«Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato»

Lotito: «Non esonero Sarri, non perdo tempo a smentire sciocchezze». A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La versione di Lotito

Tra un’assemblea di Lega e in attesa di raggiungere il Senato, lo slang dei mille impegni (eufemismo) di Lotito tradotto al telefono è meglio risparmiarlo. Resta, nuda e cruda, l’unica risposta che contava per decifrare la crisi della Lazio, travolta a Bergamo e contestata dalla Curva Nord, dopo i confronti tra allenatore e squadra interpretati, con eccessiva fretta, dai social e dagli smartphone nella fine di un’epoca. Non è così, almeno per ora. «Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze» ci ha spiegato il presidente della Lazio a mezzogiorno usando un termine assai più colorito e incisivo. Nei prossimi giorni tornerà a Formello per approfondire, se ha parlato ieri sera al telefono con Sarri non è dato sapere. Stesso ragionamento, nel primo pomeriggio, usato dal ds Fabiani. Ora non ci sono le condizioni, i presupposti e i numeri per discutere il tecnico.

Sarri alla squadra: “Se siete stanchi e non avete le p… di dirmelo, andate da Lotito”. A riportare il discorso di Sarri alla Lazio è Il Messaggero.

Questo è il discorso completo di Sarri, lunedì alla ripresa a Formello, come dopo qualunque disfatta, figuriamoci dopo quella senza storia di Bergamo: «Se dovete fare il compitino per farmi contento, non va bene né per me né per voi. È evidente

che c’è qualcosa che non va. Se siete stanchi e non avete le p… di dirmelo, andate da Lotito». Tutti in silenzio di fronte (non alle

palle) a un concetto ripetuto dall’allenatore ormai da due anni e mezzo, a mo’ di provocazione, ogniqualvolta la squadra abbia

avuto un tracollo. Ora che le cose non vanno, improvvisamente i soliti toni duri e forti di Sarri non si sopportano. Per carità, Mau ha le sue colpe a livello comunicativo.

