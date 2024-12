La Liga regala al Barcellona 96 ore di riposo per affrontare il Napoli

Prima del ritorno di Champions, Barcellona-Maiorca si giocherà venerdì 8 marzo alle 21. Polemica di Simeone: il Barca è l’unica a giocare di venerdì

Il Barcellona avrà 96 ore di riposo prima di affrontare la gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. Lo ha deciso la Liga, che ha ufficializzato gli orari della 28esima giornata del campionato spagnolo, non senza polemiche.

Barcellona-Maiorca, dunque, si giocherà venerdì 8 marzo alle 21. La squadra di Xavi sarà impegnata in casa martedì 12 contro il Napoli. Proprio di questo Simeone ha parlato domenica scorsa in conferenza stampa, lamentando che l’Atletico invece avrebbe dovuto giocare sabato e che l’Inter, giocando di venerdì avrà un giorno di riposo in più: “L’Inter gioca venerdì e noi no, noi sabato. Grazie alla Federazione spagnola e alla Liga, continueremo ad andare avanti lo stesso”.

Il Barça, fanno notare i media spagnoli, è l’unica della squadre impegnate nelle coppe a poter riposare un giorno in più: Real Madrid, Real Sociedad e Atletico giocheranno sempre di sabato prima degli impegni internazionali.

Prima della gara di andata al Maradona con il Barcellona, il Napoli giocherà sabato alle 15 contro il Genoa. Mentre non sono ancora stati decisi giorno e orario di Napoli-Torino, prima della gara di ritorno in Spagna.

Gli infortunati del Barcellona

Gavi ha subito la “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“. “Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stata effettuata anche una sutura meniscale che lo lascerà fuori dal campo per il resto della stagione“. Sicuramente non ci sarà contro il Napoli.

Tra gli infortunati anche il difensore Balde. Per lui “lesione al tendine del tendine del ginocchio della coscia destra“. Ha subito un intervento chirurgico che lo ha costretto a dire addio alla stagione. Anche lui assente contro la squadra di Mazzarri.

Un altro che sarà assente il prossimo mercoledì è Ferran Torres. L’attaccante ha subito una lesione al bicibite femorale della coscia destra. Servirebbe un miracolo per vederlo giocare già in Champions.

Anche Joao Felix sarà assente. “Il portoghese si è infortunato in allenamento prima della partita di campionato contro l’Osasuna e gli è stata diagnosticata una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra“.

Xavi dovrà fare a meno di un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere. Ovvero Sergi Roberto. Lo spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo a fine gennaio, ma il suo impiego è ancora in dubbio.

Infine i difensori Marcos Alonso e Oriol Romeu. Per l’ex Chelsea, “i problemi lombari lo hanno costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico il 3 gennaio”. Si parla di un mese e mezzo prima di riaverlo a disposizione. Per Romeu invece si tratta di un inconveniente. Il Barça non ha comunicato particolari problemi ma il difensore non ha giocato contro il Granada. Da valutare le sue condizioni per la prossima sfida di campionato contro il Celta Vigo.

ilnapolista © riproduzione riservata