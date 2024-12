Barça in emergenza, in sette potrebbero saltare il Napoli (Mundo Deportivo)

Il punto sugli infortunati del Barça: Gavi, Balde, Ferran Torres, Joao Felix, Sergi Roberto, Marcos Alonso e forse anche Oriol Romeu

Il Barça ha un diversi giocatori infortunati. La sua situazione sembra anche peggio di quella del Napoli visti i risultati in campionati. Xavi ha pareggiato l’ultima partita contro il Granada, penultimo in campionato. La prossima settimana, ci sarà la sfida di Champions contro il Napoli e i blaugrana potrebbero essere orfani di diversi giocatori.

Sono sette al momento i calciatori infortunati, tutti protagonisti del Barça che ha vinto il campionato l’anno scorso. Molti di loro potrebbe essere assenti anche contro il Napoli. A partire da Gavi, giocane talento blaugrana. A far il punto sugli infortunati del Barça è il Mundo Deportivo.

Gli infortunati del Barça

Gavi ha subito la “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“. “Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stata effettuata anche una sutura meniscale che lo lascerà fuori dal campo per il resto della stagione“. Sicuramente non ci sarà contro il Napoli.

Tra gli infortunati anche il difensore Balde. Per lui “lesione al tendine del tendine del ginocchio della coscia destra“. Ha subito un intervento chirurgico che lo ha costretto a dire addio alla stagione. Anche lui assente contro la squadra di Mazzarri.

Un altro che sarà assente il prossimo mercoledì è Ferran Torres. L’attaccante ha subito una lesione al bicibite femorale della coscia destra. Servirebbe un miracolo per vederlo giocare già in Champions.

Anche Joao Felix sarà assente. “Il portoghese si è infortunato in allenamento prima della partita di campionato contro l’Osasuna e gli è stata diagnosticata una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra“.

Xavi dovrà fare a meno di un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere. Ovvero Sergi Roberto. Lo spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo a fine gennaio, ma il suo impiego è ancora in dubbio.

Infine i difensori Marcos Alonso e Oriol Romeu. Per l’ex Chelsea, “i problemi lombari lo hanno costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico il 3 gennaio”. Si parla di un mese e mezzo prima di riaverlo a disposizione. Per Romeu invece si tratta di un inconveniente. Il Barça non ha comunicato particolari problemi ma il difensore non ha giocato contro il Granada. Da valutare le sue condizioni per la prossima sfida di campionato contro il Celta Vigo.

Il Barcellona è un club snaturato, a Napoli ora ringraziano il sorteggio Champions (El Paìs)

El Paìs dedica un editoriale affilato a Deco e alla crisi del Barcellona. Lo scrive Daniel Verdù, l’inviato in Italia del giornale spagnolo. E tanto per cominciare scrive che “Il Napoli è nono. Ma ora sono contentissimi del sorteggio Champions”.

Verdù ce l’ha con Deco e con le sue uscite (poi fatte smentire al giornalista portoghese che l’aveva intervistato) sula necessità di un “cambio totale di paradigma” al Barcellona. Deco – scrive – “oltre ad essere l’unico giocatore in grado di segnare senza tirare in porta (un anno segnò cinque gol di rimpallo), era allora la forza trainante” del Barcellona. Invece ora “va tutto in malora”.

“Si è esaurito lo spirito dei tifosi (non quello dei turisti che domenica facevano la ola), che allo stadio non vanno più. Il club è completamente snaturato. Innanzitutto nello spazio, perché non gioca in casa. E poi anche nello stile e nei risultati. Ma soprattutto negli uffici, dove il senso dell’improvvisazione e i soldi che il club deve ai fondi di investimento fanno gelare il sangue”. Di nuovo: “Il Napoli è nono, arriveremo fino a lì, crede qualcuno”.

