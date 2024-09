Il successo rotondo dell’Inter contro l’Atalanta è figlio del “calcio moderno” (Il Giornale)

Decide tutto la tv e l’arbitro in campo conta sempre di meno. Le due decisioni prese dal Var hanno certamente indirizzato la partita.

L’Inter travolge l’Atalanta anche con alcuni uomini chiave indisponibili. Dopo 15′ minuti di sofferenza, in cui viene anche annullato un gol alla Dea, la squadra di Inzaghi inizia a rompere il ghiaccio e trova le contromisure al pressing avversario. Una partita praticamente perfetta che però è macchiata da due decisioni del Var che hanno indirizzato la partita. Lo scrive il Giornale.

Ormai decide tutto la tv e l’arbitro in campo non conta

Scrive il quotidiano:

Undici vittorie in 11 partite, quarta volta consecutiva in campionato con 4 gol all’attivo: Inter bella e travolgente, divertente e debordante, già campione d’Italia della logica in attesa che anche l’aritmetica le dia lo scudetto della seconda stella. Che altro dire di una squadra che pare perfetta? Solo che il rotondo successo sull’Atalanta è anche figlio di quel calcio “moderno”, in cui decide tutto la tv e l’arbitro in campo conta sempre di meno. La sostanza non cambia, l’Inter è più forte dell’Atalanta e di tutte le altre squadre, il lavoro paga e Inzaghi ha lavorato tanto e benissimo. Però le due decisioni capitali prese dal Var hanno certamente indirizzato la partita.

L’Inter schianta anche l’Atalanta (4-0) e fa un favore al Napoli in chiave Champions

L’Inter è una schiacciasassi. La squadra di Inzaghi ha sommerso di gol anche l’Atalanta: 4-0 il risultato finale e Lautaro ha sbagliato pure un calcio di rigore. C’è stata partita solo nella prima metà del primo tempo, fino all’1-0 di Darmian avvenuto al 26esimo complice un’uscita non proprio felice di Carnesecchi. Dopodiché in campo c’è stata la capolista che prima ha raddoppiato con uno splendido sinistro di Lautaro Martinez che poi nella ripresa ha sbagliato un rigore ma c’è stato il gol di Dimarco e infine il quarto di Frattesi che poi è uscito per infortunio.

Le prossime quattro partite di campionato diranno altre verità. Il Napoli ospiterà Juventus e Torino, poi andrà in casa dell’Inter e quindi ospiterà l’Atalanta. In mezzo c’è il Barcellona. Il 17 marzo (giorno di Inter-Napoli) si saprà qualcosa in più del destino del Napoli.

