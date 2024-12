L’Inter schianta anche l’Atalanta (4-0) e fa un favore al Napoli in chiave Champions

Mancano 12 giornate e il Napoli è a 8 punti dal Bologna e a 6 dall’Atalanta. Entrambe le squadre devono venire a giocare al Maradona

L’Inter è una schiacciasassi. La squadra di Inzaghi ha sommerso di gol anche l’Atalanta: 4-0 il risultato finale e Lautaro ha sbagliato pure un calcio di rigore. C’è stata partita solo nella prima metà del primo tempo, fino all’1-0 di Darmian avvenuto al 26esimo complice un’uscita non proprio felice di Carnesecchi. Dopodiché in campo c’è stata la capolista che prima ha raddoppiato con uno splendido sinistro di Lautaro Martinez che poi nella ripresa ha sbagliato un rigore ma c’è stato il gol di Dimarco e infine il quarto di Frattesi che poi è uscito per infortunio.

La vittoria dell’Inter ha chiuso il turno dei recuperi. A questo punto mancano dodici giornate alla fine del campionato. L’Inter ha dodici punti di vantaggio sulla Juventus: 69 a 57. Il Milan è terzo a 53.

Dopodiché si apre la zona Champions.

4) il Bologna con 48.

5) l’Atalanta a 46

6) la Roma a 44

7) la Fiorentina a 41

8) Lazio e Napoli a 40, Lazio in vantaggio nello scontro diretto.

Il Napoli ospiterà al Maradona sia il Bologna sia l’Atalanta, in realtà anche la Roma.

Il Napoli e l’ambiente napoletani sono stati rinfrancati dal rotondo 6-1 in casa del Sassuolo. Stasera tutto viene visto in positivo. E quindi gli otto punti dal Bologna e i sei dall’Atalanta sembrano meno impossibili. Se il Napoli dovesse giocare sempre come stasera, il traguardo Champions non sembra precluso. Anche se non bisogna dimenticare che non sempre la squadra di calzona affronterà una formazione molle come il Sassuolo.

Le prossime quattro partite di campionato diranno altre verità. Il Napoli ospiterà Juventus e Torino, poi andrà in casa dell’Inter e quindi ospiterà l’Atalanta. In mezzo c’è il Barcellona. Il 17 marzo (giorno di Inter-Napoli) si saprà qualcosa in più del destino del Napoli.

