Il Milan inserisce Klopp nella lista degli allenatori per il post Pioli (Repubblica)

Dopo la sconfitta con il Monza, si sono riaccesi i dubbi su Pioli. Il suo futuro dipenderà da quanto bene farà il Milan in Europa League

Il Milan inserisce Klopp nella lista dei desideri per il post Pioli (Repubblica)

Stasera il Milan di Pioli sfiderà il Rennes a casa loro. A San Siro i rossoneri hanno vinto per 3-0, garantendosi quasi certamente la qualificazione agli ottavi dell’Europa league. La pesanta sconfitta subita contro il Monza (4-2) ha riacceso le voci sul futuro in bilico di Pioli.

Pioli in bilico, Klopp si aggiunge alla lista del Milan

Repubblica scrive:

Pioli, futuro appeso all’Europa League. Senza semifinale di Europa League, si rischieranno infatti minori introiti per circa 30 milioni. Ma con qualche cessione illustre si colmerebbe il disavanzo e si finanzierebbe appunto la campagna estiva. Pioli, dopo la foratura di Monza con l’eccesso di turnover (qui torna titolare Leao), ha riacceso le perplessità dei tifosi. Conte sembra più vicino al Bayern, ma Motta, De Zerbi, Lopetegui e adesso il quotatissimo Klopp, guru tedesco in uscita dal Liverpool, capeggiano la lista dei presunti sostituti. L’allenatore in carica (e col contratto fino al 2025) pare invece appeso all’Europa League. O almeno all’approdo in finale.

Il tecnico del Liverpool però non vorrebbe allenare nessun club l’anno prossimo

Jurgen Klopp ha annunciato che non sarà più l’allenatore del Liverpool a partire dall’anno prossimo, perché ha bisogno di “ricaricare le energie“. L’allenatore ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande sulla sua decisione.

«Il Liverpool ha bisogno di un allenatore al top del suo gioco, al top del suo livello e non posso essere lui. Lo realizzi quando non sei più un giovane coniglio e non riesci a saltare in alto come facevi prima. Non ci ho pensato appositamente, è solo successo. Risponderò a 500 mila domande oggi, se volete, ma è così fino alla fine della stagione. Abbiamo così tante cose da fare, sono chiaramente immerso qui».

«No club e niente nazionale per l’anno prossimo, nessun altro club inglese per sempre, posso prometterlo. Anche se non avessi niente da mangiare, non succederà. Ma non capiterà di non avere da mangiare, grazie al Liverpool»

