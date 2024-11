È il Napoli delle rimonte: sono 11 i punti conquistati da situazioni di svantaggio (Gazzetta)

Rassegnazione, abulia e trauma post scudetto per qualche minuto vengono attenuate. La rimonta fa sempre bene al morale

È il Napoli delle rimonte: sono 11 i punti conquistati da situazioni di svantaggio. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport.

Se proprio il Napoli vuole trarre altre lezioni da questo 2-1 sul Verona che rianima la sua corsa alla Champions, deve guardare al lato caratteriale: salgono a 11 i punti guadagnati da situazioni di svantaggio. Rassegnazione, abulia e trauma post scudetto per qualche minuto vengono attenuate. La rimonta fa sempre bene al morale, soprattutto se a 11 minuti dalla fine stai ancora perdendo in casa contro una squadra che aveva 14 punti in meno, sta lottando per non retrocedere, ma ha costruito un lungo periodo di match alla pari, se non di più.

Napoli, la pagella napolista di Mazzarri

MAZZARRI. Voglio calarmi nella testa dell’Orologiaio Matto e adeguarmi al suo gergo da allenatore di provincia, quello per intenderci che ogni partita è una finale e a noi ora restano ben sedici finali. Quindi, ragionando come lui, il campionato vero è iniziato alla prima di ritorno e il Napoli ha già sette punti. Bene così, a parte ovviamente la sintonia con il Duce Aurelio sui predetti Ostigard e Lindstrom. Eia Eia Delalà – 7

Meraviglioso quando parla di Kvara spiegando che ormai gli avversari lo conoscono e lo fronteggiano e allo stesso tempo suggerisce alle altre squadre del campionato il nuovo ruolo e la nuova posizione che immagina per lui, in modo che tutte si preparino con le contromosse. A volte pare un asino in mezzo ai suoni, anzi, spesso. Lo salva il fatto che è talmente innocuo e bonaccione che con la sua aria sfatta e distrutta dopo ogni partita e le scocche arrossate fa simpatia – 6

