De Laurentiis su Zielinski ha detto la menzogna del secolo (Corsport)

Su Zielinski De Laurentiis ha detto la menzogna del secolo. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano nell’articolo di presentazione della conferenza stampa che De Laurentiis terrà stamattina alle 11.30 a Castel Volturno.

Mentre il Mondo s’interroga sugli effetti del cambiamento climatico, e mica soltanto su quello, Napoli si scioglie emotivamente dinnanzi alla prospettiva di un “one man show” che manco quell’autentico fenomeno di Fiorello, perché De Laurentiis – piaccia o meno – non delude mai: è pirotecnico, fantasioso, ironico, ahilui anche dialetticamente eccessivo (e questo è un eufemismo), calcisticamente “blasfemo” sino a saccheggiare il Devoto Oli per aggrapparsi ad un verbo – sperimentare – che l’aiuti a nascondere la più limpida menzogna del secolo in corso.

C’è un senso di smarrimento in questa Napoli che (incredula) ha assistito allo sgretolamento di un’Idea ch’è esistita, è catalogabile nel De Laurentiis-1, quell’imprenditore che attraverso le intuizioni delegava per competenza agli staff tecnici allestiti servendosi del proprio istinto. Ma c’è poi anche un pizzico di preoccupazione, riannusando l’aria di quest’ultimo periodo in cui è evaporata così velocemente e malinconicamente persino la magia dello scudetto: perché è vero, Napoli sospetta di sapere quale sia stato il padre di quasi tutti gli errori e magari aspetta di conoscere le ragioni, ma poi scavalca quest’atmosfera molesta, quasi tossica, e si chiede pure quale sia il futuro. Però al di là d’un talk show iperbolico. Insomma: la Messa è finita?

Quasi fatta per Zielinski all’Inter, il calciatore polacco e il club nerazzurro sono aggiunti ad un accordo verbale.

“L’Inter è vicina all’accordo verbale con Piotr Zielinski per unirsi al club a parametro zero dal 1 luglio. Contratto quasi pronto, ultimi dettagli in fase di definizione“.

🚨⚫️🔵 Inter are closing in on verbal agreement with Piotr Zielinski to join as free agent from July 1.

Contract almost ready, final details being sorted.

Inter hope to get documents signed this month.

↪️🇮🇷 Same for Mehdi Taremi, almost done — as revealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/RsVdD4iFZf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024