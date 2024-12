De Laurentiis non è a Castel Volturno. L’ipotesi è che stia incontrando Calzona (Sky Sport)

Il presidente non è ancora arrivato nel centro sportivo del Napoli. Probabilmente sta incontrando in una località segreta il sostituto di Mazzarri

Oggi a Napoli una giornata convulsa. Da questa mattina si rincorrono le voci e le notizie sul possibile esonero di Mazzarri. Dopo il pareggio contro il Genoa, l’ultima speranza per Mazzarri di rimanere sulla panchina azzurra era il match di Champions contro il Barcellona.

De Laurentiis però ha accelerato le sue riflessioni sull’allenatore e sul futuro della squadra. Così è entrato prepotentemente nei pensieri del presidente del Napoli il nome di Calzone, attuale ct della Slovacchia, che accetterebbe l’incarico solo se mantiene anche quello di commissario tecnico. Da Castel Volturno, le ultime sulla situazione a Napoli fornite da Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport.

«Nulla è definito fino a questo momento. I giocatori stanno lasciando Castel Volturno, De Laurentiis ma non è ancora arrivato»

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, sulle ultime dal centro sportivo del Napoli a Castel Volturno:

«Nulla è definito fino a questo momento. I giocatori stanno lasciando Castel Volturno dove era atteso De Laurentiis ma non è ancora arrivato. Un’ora fa ha lasciato l’hotel Britannique, la base operativa del Napoli, nel cuore della città insieme a tutta la dirigenza. Non è ancora arrivato a Castel Volturno, Mazzarri ha terminato l’allenamento. C’è Meluso e Micheli, non c’è il presidente. Possibile, ma è un‘ipotesi, che stia incontrando il prescelto e cioè Calzona in un località segreta. Ciò che è certo è che ci sono stati contatti con l’attuale ct della Slovacchia per dargli l’incarico della panchina del Napoli. Riflessione aperta dopo il pareggio con il Genoa. Dalle indiscrezioni raccolte, lo staff sarebbe composto da Bonomi e da Sinatti, l’ex preparatore atletico del Napoli che ha lasciato a settembre il club. Al momento non è previsto l’inserimento di Hamsik nello staff. I dettagli saranno definiti probabilmente nella giornata di oggi. Mazzarri ha condotto l’allenamento e non gli è stata data nessuna comunicazione».

ilnapolista © riproduzione riservata