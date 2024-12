De Laurentiis continua a sognare Conte, in alternativa anche Juric (Repubblica)

Il quotidiano fa il punto sulle possibili scelte del presidente del Napoli per la prossima stagione: ci sono anche italiano e Pioli in lista

Dopo il terzo in panchina, il presidente De Laurentiis si sta muovendo per capire quale potrebbe essere il nome giusto per la prossima stagione del Napoli. È chiaro che ci sono molte pressioni derivanti dagli farsi risultati ottenuti e sopratutto dal paragone con l’anno scorso in cui il Napoli è diventato campione d’Italia vincendo lo scudetto.

La stagione è partita purtroppo in salita anche a causa della scelta del presidente di Rudi Garcia come nuovo allenatore per sostituire Spalletti, da qui la necessità di non commettere altri passi falsi e l’idea di scegliere con accuratezza

Chi sceglierà De Laurentiis?

Repubblica scrive che il presidente cerca un nuovo allenatore capace di rilanciare la squadra e rispettarne le ambizioni:

“Calzona – a meno che non raggiunga un posto in Champions League in campionato – non verrà confermato sulla panchina del Napoli. Il sogno di De Laurentiis è portare all’ombra del Vesuvio Antonio Conte, ma l’ex allenatore del Tottenham finora non ha dato segnali di apertura. Vincenzo Italiano – molto vicino la scorsa estate – Ivan Juric e Stefano Pioli i nomi del campionato italiano più apprezzati dal presidente dei campioni d’Italia.

Il Napoli si appresta alla nuova rivoluzione tecnica, l’obiettivo è finire il campionato nel migliore dei modi, poi il nuovo corso ripartirà dalla scelta dell’allenatore, una scelta che stavolta De Laurentiis non dovrà sbagliare”.

chiaro che l’opzione Conte al Napoli rappresenterebbe un salto di qualità pari a quello tentato con l’arrivo di Carlo Ancelotti, ma per convincere il tecnico servono delle garanzie sul prossimo mercato. l sogno per la panchina azzurra di Aurelio De Laurentiis è sempre lo stesso: Antonio Conte, la cui presenza ieri pomeriggio in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino non è passata inosservata. Il tecnico salentino vive nel capoluogo piemontese e spesso e volentieri si reca a vedere le gare casalinghe di Juve e Toro, però la sua apparizione ha comunque acceso e scatenato la fantasia dei tifosi napoletani, che vorrebbero vederlo al timone della formazione azzurra nella prossima stagione.

