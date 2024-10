Conte al Napoli? Serve un mercato di livello, altrimenti resterà un’utopia (La Stampa)

De Laurentiis ha un debole per lui. Il tecnico leccese vive a Torino ma allo stadio quest’anno non si era ancora visto

Che cosa può accadere nell’immediato? Le voci di possibili dimissioni di Mazzarri sono state smentite, le voci su Antonio Conte possibile allenatore per la prossima stagione prendono sempre più corpo. L’ex ct dell’Italia, ieri, era allo stadio: Conte vive a Torino, ma al Grande Torino non si era ancora visto in questo periodo sabbatico. De Laurentiis ha un debole per lui, ma per ottenerne il sì dovrà mettere in scena un mercato di livello altrimenti il nome di Conte rimarrà una bella utopia. Dal mercato, intanto, è in arrivo Samardzic, fantasista dell’Udinese con la speranza che non debutti, nel caso, come l’ultimo arrivato Mazzocchi: primo intervento, entrata sciagurata su Lazaro e cartellino rosso. Azzurro tenebra, il Napoli arrossisce.

Il sogno per la panchina azzurra di Aurelio De Laurentiis è sempre lo stesso: Antonio Conte, la cui presenza ieri pomeriggio in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino non è passata inosservata. Il tecnico salentino vive nel capoluogo piemontese e spesso e volentieri si reca a vedere le gare casalinghe di Juve e Toro, però la sua apparizione ha comunque acceso e scatenato la fantasia dei tifosi napoletani, che vorrebbero vederlo al timone della formazione azzurra nella prossima stagione.

D’altronde De Laurentiis l’aveva già cercato a settembre dopo Napoli-Fiorentina per sostituire Garcia. Insomma, il corteggiamento va avanti da tempo ed è destinato a continuare nelle prossime settimane. Allora Conte aveva declinato in quanto non interessato a prendere squadre in corsa. Per la prossima stagione, invece, potrebbe pensarci. Molto dipenderà dai programmi e dagli investimenti che gli verranno illustrati dalla dirigenza partenopea, che ha confermato nell’infuocato post partita di ieri come Walter Mazzarri non rischi affatto l’esonero e rimarrà fino al termine della stagione.

Sempre sul Giornale ecco quel che scrive Tony Damascelli:

Il crollo del Napoli non deve stupire, girava una brutta aria a Torino, in tribuna stava seduto Mazzarri, squalificato, ma soprattutto Conte, disoccupato. La settima sconfitta è il riassunto di scelte scriteriate del presidente e di responsabilità dei calciatori. La crisi aperta a luglio si concluderà quando De Laurentiis interverrà decisamente sul gruppo, il ritiro punitivo è roba folkloristica, Conte sarebbe un’ottima idea soltanto se il presidente si farà da parte consegnando la squadra a chi ha competenza e carisma.

