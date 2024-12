De Laurentiis al lavoro per trovare un’intesa totale con Calzona e la federazione slovacca (Di Marzio)

Aspetti formali che evidentemente necessitano ancora di tempo per essere sistemate o risolte. Attesi aggiornamenti definitivi in serata

Ormai si aspettano solo le comunicazioni ufficiali. A meno di clamorosi dietrofront o impedimenti, Calzona sarà il nuovo allenatore del Napoli. Prende il posto di Mazzarri a cui ancora non è stato comunicato l’esonero. Oggi ha diretto l’ultimo allenamento della squadra. Domani potrebbe già dirigere la squadra Calzone. De Laurentiis a lavoro per trovare l’intesa totale.

Secondo Gianluca Di Marzio, De Laurentiis è a lavoro in questi minuti per trovare l’intesa totale con il ct della Slovacchia e con la federazione slovacca. Infatti Calzona non ha nessuna intenzione di lasciare il ruolo di commissario tecnico e accetterebbe solo il doppio incarico, allenatore del Napoli e ct della Slovacchia. Mancherebbero, quindi, solo gli ultimi accorgimenti formali.

In serata dovrebbero esserci aggiornamenti definitivi

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro anche in questi minuti con i suoi legali e i suoi uomini di fiducia per trovare un’intesa totale con Calzona e la Federazione slovacca. Aspetti formali che evidentemente necessitano ancora di tempo per essere sistemate o risolte. Attesi aggiornamenti definitivi in serata“.

A 51 ore da Napoli-Barcellona, il Napoli non sa chi sarà l’allenatore (Sky)

Il Napoli a 51 ore dalla sfida di Champions contro il Barcellona, non sarà chi sarà il suo allenatore. Lo sottolinea Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, che commenta la situazione che si sta sviluppando in queste ore a Napoli.

Mazzarri infatti potrebbe essere esonerato già questa sera, De Laurentiis da qualche giorno tratta con Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia. Oggi la stretta finale per procedere con il cambio in panchina.

«A 51 ore dalla sfida con il Barcellona non sappiamo chi sarà l’allenatore del Napoli. Stagione surreale e questo è qualcosa di ancora più surreale. Io credo il presidente non abbia ancora l’ok dalla federazione slovacca. Questo penso sia l’unico motivo per cui ancora Calzona non è l’allenatore del Napoli. Domani tra l’altro Mazzarri deve andare in conferenza stampa. Io credo che la cosa deve andare necessariamente in porto, anche perché d’è di mezzo Hamsik. Mi riesce difficile immaginare che la federazione si metta contro di lui. Domani nella conferenza stampa Uefa, l’allenatore è obbligato a presentarsi. Tre cambi in panchina per la squadra che ha vinto lo scudetto e che adesso si trova clamorosamente fuori dalle prime posizioni. Il Napoli in questo momento fa fatica a entrare nelle prime quattro posizioni, fuori da qualsiasi competizione europea. Forse con Calzona potrebbe centrale la qualificazione, è stato il braccio destro di Spalletti, è stato tanti anni con Sarri. Con la Slovacchia ha dimostrato che le cose che gli hanno insegnato i suoi maestri le ha assimilate. Col senno di poi avrebbe potuto fare questa scelta subito De Laurentiis, ma col senno del poi siamo bravi tutti».

