A 51 ore da Napoli-Barcellona, il Napoli non sa chi sarà l’allenatore (Sky)

«Il cambio ormai deve andare necessariamente in porto. Col senno di poi avrebbe potuto fare questa scelta subito De Laurentiis»

Il Napoli a 51 ore dalla sfida di Champions contro il Barcellona, non sarà chi sarà il suo allenatore. Lo sottolinea Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, che commenta la situazione che si sta sviluppando in queste ore a Napoli.

Mazzarri infatti potrebbe essere esonerato già questa sera, De Laurentiis da qualche giorno tratta con Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia. Oggi la stretta finale per procedere con il cambio in panchina.

Credo il Napoli non abbia ancora l’ok dalla federazione slovacca

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, sulla situazione del Napoli:

«A 51 ore dalla sfida con il Barcellona non sappiamo chi sarà l’allenatore del Napoli. Stagione surreale e questo è qualcosa di ancora più surreale. Io credo il presidente non abbia ancora l’ok dalla federazione slovacca. Questo penso sia l’unico motivo per cui ancora Calzona non è l’allenatore del Napoli. Domani tra l’altro Mazzarri deve andare in conferenza stampa. Io credo che la cosa deve andare necessariamente in porto, anche perché d’è di mezzo Hamsik. Mi riesce difficile immaginare che la federazione si metta contro di lui. Domani nella conferenza stampa Uefa, l’allenatore è obbligato a presentarsi. Tre cambi in panchina per la squadra che ha vinto lo scudetto e che adesso si trova clamorosamente fuori dalle prime posizioni. Il Napoli in questo momento fa fatica a entrare nelle prime quattro posizioni, fuori da qualsiasi competizione europea. Forse con Calzona potrebbe centrale la qualificazione, è stato il braccio destro di Spalletti, è stato tanti anni con Sarri. Con la Slovacchia ha dimostrato che le cose che gli hanno insegnato i suoi maestri le ha assimilate. Col senno di poi avrebbe potuto fare questa scelta subito De Laurentiis, ma col senno del poi siamo bravi tutti».

L’ultima battuta di Compagnoni:

«Se il Napoli fa due grandi partite in Champions, non dico che deve passare il turno, però ritrova una autostima che ha completamente smarrito. Kvara negli ultimi turni ha dato qualche segnale positivo, poi c’è Osimhen i cui comportamenti ultimamente non sono sicuramente impeccabili»

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un albergo del Lungomare, la firma in serata (Gazzetta)

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un albergo del Lungomare, la firma in serata. A scriverlo è l’edizione on line della Gazzetta dello Sport a firma Salvatore Malfitano. È tutto pronto per il nuovo corso del Napoli, l’ultima tranche della stagione affidata a un terzo allenatore.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

n queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell’accordo fino al termine della stagione. Calzona manterrà il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione del suo staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata alla fine di marzo. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l’allenatore possa dirigere regolarmente la seduta di domani che precede la sfida di Champions League col Barcellona, valida per gli ottavi di finale della competizione.

