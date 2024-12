Calzona più Hamsik subito, il Napoli lavora per una svolta immediata (Pedullà)

Il Napoli lavora per una svolta immediata (come anticipato nella notte) e per gli accordi definitivi.

Calzona al Napoli da subito, nello staff Hamsik e Sinatti.

Lo scrive su X Matteo Moretto di Relevo.

La Federazione slovacca ha dato il via libera a Francesco Calzona per ricoprire il doppio ruolo di CT e allenatore del Napoli almeno fino a fine stagione.

Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per sostituire Walter Mazzarri.

Il presidente vuole cambiare da subito, come abbiamo raccontato.

Nella giornata di domani è previsto l’incontro finale tra De Laurentiis e Calzona per definire l’accordo nei dettagli e firmare i contratti. Nello staff di Calzona ci saranno sia Marek Hamsik sia Francesco Sinatti, ex preparatore atletico di Luciano Spalletti.

In mattinata aveva scritto:

Il Napoli sta seriamente valutando di cambiare ancora allenatore. Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ore di riflessione. In mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia. Ha lavorato con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Ricoprirebbe il doppio incarico.

Si va verso il doppio incarico (Gazzetta)

Walter Mazzari è attualmente l’allenatore del Napoli e, a quanto sembra ci resterà almeno fino a mercoledì, quando gli azzurri sfronteranno in Champions League il Barcellona. Il dopo è un mistero al momento, si pensa ad un possibile esonero di Mazzarri da parte del presidente De Laurentiis, considerando che il tecnico ha già detto chiaramente che non intende dimettersi.

Mazzarri è ancora l’allenatore del Napoli, ma già si fanno i nomi dei possibili sostituti, si parla di Giampaolo e anche di Calzone. Proprio riguardo all’ex vice di Sarri Salvatore Malfitano sulla Gazzetta dello Sport rivela un particolare interessante

“Inoltre, mettere sotto contratto un’altra figura non solo appesantirebbe il monte ingaggi ma non garantirebbe nemmeno una certa progettualità. I nomi che infatti circolano nell’ambiente riguardano profili che guiderebbero la squadra – salvo grandi imprese – fino al termine del campionato. Si è parlato di Marco Giampaolo e soprattutto di Francesco Calzona, l’attuale commissario tecnico della nazionale slovacca. Calzona ha lavorato sia con Sarri che con Spalletti, i due allenatori che hanno portato il Napoli ai vertici del calcio italiano. Le discussioni non sono entrate ancora nel vivo, ma Calzona a ogni modo accetterebbe la panchina mantenendo il doppio incarico con la Slovacchia”.

