Barcellona, Rangnick è candidato per la panchina (La Bild)

Napoli e Barcellona si scontreranno la settimana prossima in Champions League. Si tratterà di una partita tra due squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati l’anno scorso e che, allo stesso modo, stanno attraversando un periodo buio in campionato quest’anno. Inoltre entrambi gli allenatori non saranno sulle rispettive panchine nella prossima stagione, forse Mazzarri ha qualche speranza residua, ma Xavi ha già annunciato il suo addio.

Dopo l’annuncio è partito il tam tam alla ricerca di intercettare quale potrebbe essere il nome per il prossimo allenatore del Barca. Tanti i nomi in circolazione su tutti Xabi Alonso, Roberto De Zerbi e Mikel Arteta (41/Arsenal). Ma la Bild parla di un possibile allenatore tedesco sulla panchina dei blaugrana

Ralf Rangnick candidato allenatore per il Barcellona

Rangnick è l’allenatore della Nazionale austriaca dal giugno 2022 – e ha fatto un buon lavoro (18 partite e dieci vittorie). Più recentemente, l’Austria ha sconfitto la DFB-Team per 2-0. Il contratto di Rangnick è stato quindi esteso fino al 2026 grazie al successo della qualificazione.

“Laporta sembra essere affasciato da Rangnick. Lo spagnolo è probabilmente entusiasta del lavoro di Rangnick- in Austria – e lo vede come un degno successore di Xavi”.

Prima del suo lavoro all’ÖFB-, Rangnick è stato allenatore ad interim al Manchester United per un anno, ma non ha avuto successo lì. In Inghilterra succedeva temporaneamente all’ex allenatore Ole Gunnar Solskjær (50). Se dovesse accadere che un tedesco siederà sulla panchina del Barça, sarebbe la seconda volta nella storia del club. Hennes Weisweiler (†63) è stato allenatore dei catalani nella stagione 1975/76, Udo Lattek (†80) ha allenato il club tra il 1981 e il 1983.

