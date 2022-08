Rangnick: «Dopo due settimane allo United mi era già chiaro quali fossero i problemi e come risolverli»

A Standard: «Non ho avuto la possibilità di cambiare le cose. Se convocherei Ronaldo in Nazionale se fosse austriaco? Non è austriaco»

Esiste il calcio perfetto, il calciatore perfetto?

Il calcio si sta evolvendo, anche i giocatori. È lo stesso con una nazionale: ciò che conta è come sono in forma i giocatori al momento della competizione. Quando l’Europeo inizia, non importa cosa è successo due anni fa. Devi sviluppare una squadra da torneo che funzioni. Ai Mondiali del 2014, la Germania è diventata campione del mondo con quattro difensori centrali nelle ultime quattro.