Arteta segue lo stile di gioco di Guardiola ed è il cuore dell’Arsenal come Klopp al Liverpool (Telegraph)

“Identità” e “timbro” sono parole che descrivono sia Arteta all’Arsenal che Klopp al Liverpool. Entrambi sono allenatori che sfruttano le emozioni

In Inghilterra, Arteta, è sempre stato visto come l’erede di Guardiola.

Il Telegraph scrive:

“Arteta, come Guardiola, aveva studiato al Barcellona. E, naturalmente, aveva lavorato come assistente dell’allenatore del Manchester City negli ultimi tre anni. Se qualcuno fosse stato in grado di replicare l’approccio di Guardiola, sarebbe stato Arteta”.

E in un certo senso, questo supposizioni erano corrette perché “Arteta, nel corso degli anni, ha costruito un Arsenal che gioca con uno stile simile al City. Formazione basata sul possesso palla, terzini invertiti, falso nove: tatticamente non è difficile notare che Arteta e Guardiola hanno avuto la stessa formazione”.

Arteta è l’erede di Guardiola, ma la sua posizione all’Arsenal ricorda Klopp

Ma Arteta non può essere definito come un “clone” di Guardiola. L’allenatore dell’Arsenal ha preso tanto anche da un altro mostro sacro della Premier League: Klopp.

“Non sarebbe sbagliato dire che il rapporto dell’allenatore dell’Arsenal con Klopp sia paragonabile al suo legame con Guardiola. Non sono sempre sembrati in rapporti amichevoli. Ma il rispetto e l’ammirazione di Arteta per la sua controparte sono evidenti, e ci sono chiare somiglianze tra lo sviluppo dell’Arsenal negli ultimi anni e il riemergere del Liverpool come grande club grazie a Klopp”.

Se dal punto di vista del gioco, Arteta è l’erede di Guardiola, al di fuori del campo ricorda di più Klopp.

“C’è più di un accenno a Klopp nel modo in cui lo spagnolo ha preso il controllo dell’Arsenal e lo ha trasformato in qualcosa di nuovo”.

Alla domanda questa settimana su cosa ha imparato da Klopp, l’allenatore dell’Arsenl ha detto: «Molte cose. Soprattutto l’identità che ha la sua squadra, l’identità che ha il club. È molto chiaro. È qualcuno molto determinato a far sentire il suo timbro nel club. La squadra ha intenzioni e comportamenti molto chiari, indipendentemente da dove [ogni giocatore] gioca. Lo stimo».

“Identità” e “timbro” le caratteristiche che accomunano i due allenatori

“Le parole “identità” e “timbro” sono due delle prime che vengono in mente quando si considera l’impatto di Arteta all’Arsenal. A differenza del suo predecessore Unai Emery, e proprio come Klopp, Arteta ha ricostruito l’Arsenal a sua immagine. Non è solo l’allenatore della prima squadra: guida l’intera organizzazione, coinvolgendosi in decisioni che vanno ben oltre la selezione della squadra”.

“Tre esempi. Quando l’Arsenal prese in considerazione l’idea di espandere il proprio reparto medico, fu Arteta a decidere di non farlo. Quando Jack Wilshere fece il colloquio per il ruolo di allenatore dell’accademia, Arteta fu coinvolto nella questione. E quando Arteta ha ritenuto che il campo di allenamento avrebbe beneficiato della presenza di un cane, è stato lui a scegliere Win, il labrador color cioccolato arrivato nel nord di Londra un anno fa. Il suo ruolo è totalizzante. Il suo potere è enorme”.

Un modo di fare che ricorda molto quello dell’allenatore del Liverpool.

“Allo stesso modo, Klopp ha raccomandato al Liverpool di lasciare Melwood, il vecchio campo di allenamento, per il nuovo centro a Kirkby. Questi uomini non sono solo allenatori, che svolgono un ruolo all’interno dell’organizzazione. Sono il cuore pulsante dei loro club. Uno dei più grandi successi di Klopp al Liverpool è stata l’arma del pubblico di Anfield. Ha sfidato i tifosi di casa, a volte addirittura provocandoli, e così facendo ha creato un forte senso di unità. Arteta ha lavorato duramente per fare lo stesso e di conseguenza gli Emirati si sono trasformati.

Sia Arteta che Klopp sono allenatori che sfruttano le emozioni. Klopp ha sfruttato il potere emotivo di Anfield, del Liverpool, della posizione del club, e lo ha incanalato. Arteta ha abbracciato la storia dell’Arsenal, rafforzato il legame con i fan e infuso quella stessa passione mentre cerca di raggiungere una gloria simile”.

ilnapolista © riproduzione riservata