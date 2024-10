Traorè è guarito dalla malaria; Napoli, Milan e Roma su di lui (Di Marzio)

Il centrocampista potrebbe arrivare in prestito dal Bournemouth; può diventare un’occasione per le big che hanno a disposizione uno slot da extracomunitario.

Hamed Traorè, ex calciatore del Sassuolo ora al Bournemouth, qualche settimana fa aveva contratto la malaria. Il calciatore ivoriano, prima di scoprirsi malato, era stato in contatto con alcuni club di Serie A per il trasferimento già nella sessione di mercato invernale, tra cui Napoli e Milan.

Traorè potrebbe tornare in Italia

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli entourage del calciatore avrebbero ripreso i contatti con i club italiani: Traorè è guarito da tempo dalla malaria e in questo momento sarebbe già pronto per giocare. Il centrocampista rimane in uscita dal club inglese e può diventare un’occasione di mercato in prestito per le big di Serie A che hanno a disposizione uno slot da extracomunitario: il Milan lo ha sempre apprezzato, il Napoli potrebbe interessarsi, così come la Roma in caso di interruzione del prestito di Renato Sanches. Da oggi si sono avviati i primi contatti e le prime valutazioni con le squadre italiane.

La dirigenza azzurra sta pensando a un innesto che possa aggiungere fisicità a centrocampo. L’ultima idea è Manu Koné del Borussia Monchengladbach, classe 2001, già sul taccuino delle grandi d’Europa. L’alternativa porta a Soumaré, francese classe 1999 del Siviglia, di proprietà del Leicester; il club andaluso può riscattarlo per 15 milioni, ma non sta attraversando una stagione semplice.

De Laurentiis sta puntando anche a Samardzic e Perez dell’Udinese (Gazzetta):

Nella giornata di ieri il Napoli ha avuto diversi contatti con Mladen Samardzic, padre di Lazar, per trovare la combinazione ideale di tre elementi: commissioni, diritti d’immagine e ingaggio. De Laurentiis ha già la parola di Pozzo e i due hanno un accordo di massima per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi. Nelle ultime ore, il presidente degli azzurri ha guardato nuovamente in casa dei bianconeri per rinforzare anche il reparto arretrato. Nehuen Perez è un profilo interessante per il Napoli, l’Udinese è disposta a privarsene per oltre 15 milioni. De Laurentiis punta su uno sconto, per chiudere entrambe le operazioni insieme.

