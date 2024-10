Il calciatore del Bournemouth era stato accostato al Napoli come sostituto di Elmas per il prossimo mercato di gennaio

L’ex Sassuolo Hamed Traoré, oggi al Bournemouth, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Napoli, alla ricerca di un erede di Eljif Elmas in grado di assicurare un contributo anche in fase di copertura. Sky Sport aveva scritto.

“Traoré aveva lasciato la Serie A nella sessione invernale di calciomercato del 2023. Inizialmente aveva firmato con gli inglesi lasciando il Sassuolo solamente in prestito. Poi nella scorsa estate è stato riscattato ufficialmente dal Bournemouth”

A tal proposito, oggi scrive l’edizione odierna di Tuttosport che anche il Milan sarebbe sul calciatore: “L’avventura al Milan di Rade Krunic è ai titoli di coda, ma c’è bisogno che un club presenti un’offerta concreta per il suo cartellino. Ai rossoneri è stato accostato, nelle ultime ore, anche il nome di Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo, attualmente al Bournemouth, sul quale ci sono anche altri club italiani come il Napoli”.

Traoré ha contratto la malaria

Il calciatore ivoriano, secondo gli esperti di mercato, avrebbe dovuto spostarsi a gennaio ma oggi è arrivata la notizia che Traoré ha contratto la malaria. A dirlo l’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, che ha confermato il calciatore ha contratto la malaria in un viaggio in Africa. Dopo un periodo in ospedale, adesso il ventitreenne sta recuperando a casa.

“Adesso sta recuperando molto meglio”

Traoré, come annunciato dall’allenatore, resterà indisponibile anche per le prossime settimane e quindi salterà la Coppa d’Africa. Il calciatore adesso, dopo settimane complicate in ospedale, sta recuperando e guarendo a casa ma bisognerà attendere ancora per rivederlo in campo.

