Il Corriere della Sera: lo scorso anno per Milan-Inter 50mila spettatori. I sauditi amano le griffe riconoscibili, i nomi noti del calcio

Supercoppa: non sono stati diffusi i dati di vendita di Napoli-Fiorentina, lo stadio è da 25mila posti. Lo scrive il Corriere della Sera.

Supercoppa, i sauditi tiepidi

Dodici mesi fa per il derby Milan-Inter era annunciato il sold out in uno stadio di circa 68mila posti, ma alla fine gli spettatori furono poco più di 50mila, creando dei vuoti poco gradevoli, soprattutto in tv. Adesso si gioca nello stadio dell’Al Nassr di Ronaldo, che ha una capienza molto più ridotta, di 25mila posti: i dati di prevendita di Napoli-Fiorentina non sono stati diffusi dai sauditi, amanti sinceri del calcio come lo sono dell’alta moda, soprattutto cioè se ci sono griffe ben riconoscibili. Non sempre può essere così: mercoledì prossimo la Roma volerà qui per una amichevole contro l’Al Shabab, ma senza Mourinho l’entusiasmo da queste parti è già in picchiata.

Supercoppa: ancora tanti i biglietti disponibili, i sauditi tiepidi. Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. È toccato all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, e assicurare che questa sera «fra il Napoli e la Viola sarà una bellissima partita».

Scarso l’interesse dei tifosi sauditi, scrive Repubblica,

la cui cultura calcistica è ancora in piena formazione. I locali non hanno fatto a gomitate per accaparrarsi i 25mila biglietti disponibili all’Al- Awwal Park Stadium, l’impianto di casa dell’Al-Nassr di Ronaldo. Ieri nelle hall degli hotel si vendevano pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi bassissimi. E in serata sul sito Weebook erano ancora in vendita migliaia di posti, soprattutto nelle porzioni di spalti non inquadrate dalle camere fisse. È probabile che per la semifinale di domani fra Inter e Lazio ci sarà più pubblico, e così per la finale lunedì.

