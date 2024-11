Supercoppa: ancora tanti i biglietti disponibili, in vendita a prezzi stracciati (Repubblica)

Ieri nelle hall degli hotel si vendevano pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi bassissimi. Anche on line

Supercoppa: ancora tanti i biglietti disponibili, i sauditi tiepidi. Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. È toccato all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, e assicurare che questa sera «fra il Napoli e la Viola sarà una bellissima partita».

Biglietti a prezzi bassissimi

Scarso l’interesse dei tifosi sauditi, scrive Repubblica,

la cui cultura calcistica è ancora in piena formazione. I locali non hanno fatto a gomitate per accaparrarsi i 25mila biglietti disponibili all’Al- Awwal Park Stadium, l’impianto di casa dell’Al-Nassr di Ronaldo. Ieri nelle hall degli hotel si vendevano pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi bassissimi. E in serata sul sito Weebook erano ancora in vendita migliaia di posti, soprattutto nelle porzioni di spalti non inquadrate dalle camere fisse. È probabile che per la semifinale di domani fra Inter e Lazio ci sarà più pubblico, e così per la finale lunedì.

Supercoppa, De Siervo replica a Sarri

Al termine delle conferenze di vigilia di Napoli e Fiorentina, è intervenuto l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo che ha parlato di voi argomenti e ha replicato alle parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri:

«Credo che sia stato frainteso, come ha spiegato anche il presidente Lotito. Non penso proprio possa aver detto una sciocchezza simile. Sarri fa parte di un sistema in cui professionisti vengono pagati dalla ricerca di ricavi e anche dalla possibilità di organizzare queste partite».

ilnapolista © riproduzione riservata