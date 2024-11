Supercoppa, il format a 4 squadre potrebbe avere vita breve (Messaggero)

Non è detto che il format resti lo stesso, soprattutto considerando che a gennaio le squadre saranno impegnate nei gironi della nuova Champions

Stadi vuoti, poco entusiamo e alla fine in finale ci sono arrivati comunque i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Quello della Supercoppa, secondo Il Messaggero, è un format che non convince, soprattutto se si pensa che dall’anno prossimo le squadre dovranno giocare ancora più partite con il nuovo format della Champions.

Il “Messaggero” scrive:

“I tifosi di Inter-Lazio non hanno replicato il vuoto, che è stato davvero come un pugno nello stomaco, dell’altra semifinale, quella vinta 3-0 dal Napoli contro la Fiorentina. In quell’occasione in poco più di novemila avevano assistito al tris della squadra di Walter Mazzarri nello stadio da 25mila posti che a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, ospita le partite dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Le immagini desolanti, soprattutto quella dall’alto, di Napoli-Fiorentina hanno fatto il giro del mondo, una bruttissima cartolina davvero. Tutto archiviato, o quasi, con la gara dell’Inter. Allora perché cerchiamo, come fa la Spagna, di esportare il nostro calcio in terra saudita? Andarci è un affare. Il montepremi è ricco: 23 milioni di euro per il format a quattro squadre“.

Supercoppa: il nuovo formato potrebbe non durare a lungo

“Qualcosa, però, potrebbe cambiare in futuro. L’accordo siglato prevede l’assegnazione di quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa all’Arabia Saudita, che dopo questa ospiterà la competizione nel 2025, 2028 e 2029 (sono ancora da stabilire le sedi del 2026 e 2027). Ma non è detto che sia con il format a quattro squadre. Si potrebbe, infatti, tornare alla finale secca tra i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia.

Anche perché non sarà facile continuare a giocare a gennaio con la nuova Champions. Le ultime due giornate della fase a gironi (che saranno otto e non più sei) si disputeranno proprio il primo mese dell’anno e, quindi, diventa complicato organizzare un viaggio in Arabia Saudita con in programma delle partite così importanti nello stesso periodo”.

ilnapolista © riproduzione riservata