Sarri tiene fede alle sue parole: batte Mourinho e vince il derby

In Coppa Italia finisce 1-0 grazie al rigore di Zaccagni. Lazio in semifinale. Sarri dopo l’Udinese aveva detto: «Mi interessa il derby, non la Coppa»

Sarri ha vinto il derby della Capitale. Questo interessava al tecnico della Lazio che batte Mourinho 1-0 grazie al calcio di rigore segnato da Zaccagni. Rigore e procurato da Castellanos. In area, il neo acquisto Huijsen calcia l’attaccante argentino al posto del pallone. Partita con pochi acuti, Dybala fuori dopo i 45′ minuti per un problema muscolare. Il gioco di Sarri si vede a sprazzi. Nel finale i biancocelesti rischiano. Anche due rossi per parte. Uno per Pedro (doppia ammonizione) per una mini rissa con Paredes, e poi rosso ad Azmoun, sempre per una piccola rissa in campo, e Mancini. Poco importa però. Importa ancora meno di aver passato il turno e aver conquistato le semifinali di Coppa Italia. Alla Lazio e a Sarri interessa aver battuto la Roma, in un derby iniziato tra le tensione delle tifoserie.

Le parole di Lotito, presidente della Lazio dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia

Ai microfoni di Mediaset, Claudio Lotito, presidente della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita:

«Abbiamo meritato la vittoria. Una volta c’era Boskov che diceva “fallo è quando arbitro fischia”. L’arbitro ha fischiato, a seguito della moviola, su fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Noi rivendichiamo il risultato. Sia in termini di qualità, che di gioco e di prestazione. Soprattutto a livello di gruppo che ha portato a casa il risultato».

E ancora:

«È cambiata la consapevolezza nel gruppo dei propri mezzi e dei ruoli. Abbiamo avuto una situazione di difficoltà con l’inserimento dei nuovi che io ho voluto fortemente. Si è visto che queste persone adesso si sono inserite molto bene. Oggi ha vinto il gruppo, e mi pare che la Lazio oggi l’ha dimostrato. Poi le partite si giocano sul campo, poi ci sono fattori imponderabili che determinano il risultato. Noi abbiamo vinto meritatamente e abbiamo tracciato un percorso di prospettiva con giocatori giovani».

Sarri: «La Coppa Italia non mi interessa, pensiamo solo al derby»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta contro Udinese

Il derby ora è uno stimolo?

«La formula della Coppa Italia a me non piace, lo sanno tutti, ma qui non ci interessa nemmeno il passaggio del turno, ci interessa il derby per la nostra gente».

ilnapolista © riproduzione riservata