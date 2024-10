Sarri: «La Coppa Italia non mi interessa, pensiamo solo al derby»

A Dazn: ««Dal punto di vista della mentalità e caratteriale ancora dobbiamo trovare un’espressione definitiva, se fossimo quelli dell’ultimo mese tanta roba…»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta contro Udinese

“Partita difficile, sporca, su un terreno non ideale e con una squadra più fisica di noi. Sono contento di come hanno reagito i ragazzi, lo spirito è diverso rispetto a qualche settimana fa”. Così Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in casa dell’Udinese.

Rovella meglio la fase difensiva

Sarri e la mentalità Lazio

«Dal punto di vista della mentalità e caratteriale ancora dobbiamo trovare un’espressione definitiva, se fossimo quelli dell’ultimo mese tanta roba…».

Sulle sostituzioni

«Rovella meglio la fase difensiva, mi ha sorpreso, ha ancora margini di crescita in quella di impostazione. Le sostituzioni dell’intervallo non sono state punitive: Isaksen non stava bene, Kamada era già ammonito, ma sono contento di chi è entrato».

Sarri: «Forse Immobile recupera per il derby»

Immobile e Luis Alberto recuperano per il derby?

«Hanno il controllo domani, massimo rientrano martedì, forse Immobile ce la fa, Luis Alberto non so».

Il derby ora è uno stimolo?

«La formula della Coppa Italia a me non piace, lo sanno tutti, ma qui non ci interessa nemmeno il passaggio del turno, ci interessa il derby per la nostra gente».

ilnapolista © riproduzione riservata