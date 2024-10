Samardzic-Napoli, dall’incontro col padre è emersa una distanza sullo stipendio (Gazzetta)

De Laurentiis è disposto a erogare poco più di due milioni più bonus per quattro anni e mezzo, un importo ritenuto congruo rispetto all’ingaggio attuale leggermente superiore ai 500 mila

Samardzic è una delle priorità del Napoli di De Laurentiis per questo mercato di gennaio. La trattativa tra il centrocampista dell’Udinese ed il club azzurro ancora non ha trovato un punto di incontro su diversi aspetti di cui parla oggi la Gazzetta dello Sport.

“Le sensazioni restano molto positive. Le intese definitive non sono state ancora raggiunte, né con l’Udinese né con Samardzic, ma sono prossime. I bianconeri vorrebbero monetizzare una somma maggiore rispetto ai venti milioni di euro più cinque di bonus che sono stati proposti dal Napoli e l’impressione è che con qualche garanzia in più un punto d’incontro possa essere trovato”

Samardzic-Napoli, distanza sullo stipendio

“”Dal confronto col padre del serbo è emersa una lontananza altrettanto colmabile. Il presidente è disposto a erogare poco più di due milioni più bonus al centrocampista per quattro anni e mezzo, un importo ritenuto congruo rispetto all’ingaggio attuale leggermente superiore ai 500 mila euro. Di rimando la pretesa iniziale è di almeno 2,5 milioni, a cui si accompagna una parte variabile da corrispondere al verificarsi di determinate condizioni. La questione entrerà nel vivo una volta risolta la storia dei diritti d’immagine”.

La classica frenata sui diritti d’immagine

“Nelle scorse ore si è registrato un leggero stallo nelle discussioni, dovuto al nodo sui diritti d’immagine. Nulla di strano o preoccupante: chi si vuole legare a De Laurentiis è già a conoscenza di una politica singolare su questo tema. Le parti hanno messo in chiaro le rispettive posizioni, ci si riaggiornerà presto per capire dove e come limare eventuali discrepanze tra richiesta e offerta”.

ilnapolista © riproduzione riservata